Ещё
Центр Стокгольма украсил пятиэтажный синий пенис
Далее:
Читайте также:
Ещё

Центр Стокгольма украсил пятиэтажный синий пенис 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В центре Стокгольма появилась новая стрит-арт-работа шведской уличной художницы Каролины Фалкхольт, также известной под псевдонимом Блю. Об этом сообщает Aftonbladet.
Граффити представляет собой изображение эрегированного синего пениса. Рисунок растянулся на всю высоту брандмауэра пятиэтажного дома.
По словам художницы, она хочет заставить зрителей думать. «Секс — очень важная тема, которая почему-то всегда считалась слишком грязной для обсуждения», — заявила Фалкхольт.
В декабре одна из работ шведской художницы появилась в Нью-Йорке. Произведение, изображающее гигантский мужской половой орган, было создано на брандмауэре одного из зданий на Манхэттене. Пенис размером с четыре этажа был нарисован в канун Рождества на улице Брум-стрит.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть12
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром153
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение