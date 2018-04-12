В Тарко-Сале вестницы весны подарят семейное благополучие на целый год

Центр национальных культур Пуровского района 14 апреля устраивает в Тарко-Сале фольклорный праздник «Ворна хатл», что значит «Вороний день».

Гостей праздника ждет концерт солистов и коллективов центра, им покажут национальные обряды и обычаи, проведут мастер-классы, устроят спортивные состязания и конкурсы. В гостеприимном чуме попотчуют традиционными угощениями.

По преданию народов ханты и манси, ворона — небесная богиня, покровительница женщин и детей, вестница весны, и поэтому встретить её прилет на Вороньем празднике крайне важно. Для того, кто желает, чтобы в семье царило благополучие, серая птица дарует его на год вперед, — пояснили в районном центре национальных культур.