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Детскую площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок
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Детскую площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во дворе дома 5, корп. 2 по Вагоноремонтной улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке разрисованы малые архитектурные формы, а на земле валяется битое стекло.
Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«Выполнены работы по удалению вандальных надписей с малых архитектурных форм. Площадка очищена от мусора, стекло убрано. Детская площадка подлежит эксплуатации», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)
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