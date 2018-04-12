Детскую площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок

Во дворе дома 5, корп. 2 по Вагоноремонтной улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке разрисованы малые архитектурные формы, а на земле валяется битое стекло.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко

«Выполнены работы по удалению вандальных надписей с малых архитектурных форм. Площадка очищена от мусора, стекло убрано. Детская площадка подлежит эксплуатации», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)