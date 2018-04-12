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Молодые люди из Десеновского примут участие в праздновании Дня призывника
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Молодые люди из Десеновского примут участие в праздновании Дня призывника 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На День призывника, который пройдет 21 апреля на базе воинской части №61899 в Мосрентгене, отправятся молодые люди из поселения Десеновское.
— Для будущих защитников Родины подготовлена обширная программа мероприятий. На празднике с речью выступит военный комиссар Троицкого и Новомосковского административных округов Артур Уланов, после чего ребята примут участие в построении. Им покажут казармы и учебные классы, — поделился главный специалист отдела по социальным вопросам администрации поселения Десеновское Михаил Монин.
Он добавил, что для ребят организуют экскурсию по Музею боевой славы, где проведут небольшую лекцию. В конце мероприятия молодые люди попробуют блюда полевой кухни.
День призывника начнется в 10:00.
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