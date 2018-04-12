Молодые люди из Десеновского примут участие в праздновании Дня призывника

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На День призывника, который пройдет 21 апреля на базе воинской части №61899 в Мосрентгене, отправятся молодые люди из поселения Десеновское.

— Для будущих защитников Родины подготовлена обширная программа мероприятий. На празднике с речью выступит военный комиссар Троицкого и Новомосковского административных округов Артур Уланов, после чего ребята примут участие в построении. Им покажут казармы и учебные классы, — поделился главный специалист отдела по социальным вопросам администрации поселения Десеновское Михаил Монин

Он добавил, что для ребят организуют экскурсию по Музею боевой славы, где проведут небольшую лекцию. В конце мероприятия молодые люди попробуют блюда полевой кухни.

День призывника начнется в 10:00.