Правительство области прорабатывает вопрос переезда ДКБ №1 в новое здание 

12 апреля на итоговом заседании коллегии областного департамента здравоохранения и фармации был рассмотрен вопрос оптимизации сети лечебных учреждений региона. В частности, медицинской общественности была представлена идея объединения клинической больницы №1, поликлиники №2, больницы №5 и детской больницы №1 Ярославля.
— В результате мы получим мощное медицинское объединение с сильными клинико-диагностическими центрами, — подчеркнул заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев. — Усилим первичное звено, в том числе и за счет ротации кадров. Мы добавим управляемости. Пациенты, прикрепленные к этим учреждениям, получат доступную и качественную медпомощь.
Игорь Селезнев добавил, что сейчас рассматриваются возможности переезда детской больницы №1 в здание больницы №5 на улице Терешковой. В случае положительного решения вопроса уже к концу этого года отделения ДКБ №1, разбросанные по городу, вновь соберутся в одном здании, а врачи получат новую клиническую базу.
— Безусловно, вопрос будет глубоко проработан, — подчеркнул сенатор Игорь Каграманян. — Он будет обсуждаться с медицинской общественностью. Самое главное, есть понимание того, что, если реализуется этот вариант, переезду будут предшествовать ремонт помещений и оснащение их современным оборудованием.
— Мы должны четко понимать, что здание детской больницы №1 требует серьезной реконструкции, на это уйдет не менее пяти лет, — отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. — Мы не можем позволить, чтобы вопрос с детской помощью не был решен такое количество времени, поэтому прорабатываем разные варианты решения проблемы.