Правительство области прорабатывает вопрос переезда ДКБ №1 в новое здание

12 апреля на итоговом заседании коллегии областного департамента здравоохранения и фармации был рассмотрен вопрос оптимизации сети лечебных учреждений региона. В частности, медицинской общественности была представлена идея объединения клинической больницы №1, поликлиники №2, больницы №5 и детской больницы №1 Ярославля.

— В результате мы получим мощное медицинское объединение с сильными клинико-диагностическими центрами, — подчеркнул заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев . — Усилим первичное звено, в том числе и за счет ротации кадров. Мы добавим управляемости. Пациенты, прикрепленные к этим учреждениям, получат доступную и качественную медпомощь.

Игорь Селезнев добавил, что сейчас рассматриваются возможности переезда детской больницы №1 в здание больницы №5 на улице Терешковой. В случае положительного решения вопроса уже к концу этого года отделения ДКБ №1, разбросанные по городу, вновь соберутся в одном здании, а врачи получат новую клиническую базу.

— Безусловно, вопрос будет глубоко проработан, — подчеркнул сенатор Игорь Каграманян . — Он будет обсуждаться с медицинской общественностью. Самое главное, есть понимание того, что, если реализуется этот вариант, переезду будут предшествовать ремонт помещений и оснащение их современным оборудованием.