В Наро-Фоминске сотрудники полиции совместно с общественниками провели лекцию для школьников в рамках акции «Дети России»

Сотрудники УМВД России по Наро-Фоминскому городского округа совместно с председателем Общественного совета при УМВД и представителем линейного отдела полиции г. Наро-Фоминск провели правовую лекцию для учеников 4 класса образовательной школы города в рамках акции «Дети России». Цель мероприятия — повышение личной безопасности несовершеннолетних, профилактика детского травматизма в летний период, напоминание о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Инспекторы по делам несовершеннолетних разъяснили ребятам основные положения действующего законодательства, права и обязанности, меры административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, напомнили телефоны экстренных служб.

Полицейские повторили с ребятами правила поведения на улице, в общественных местах, поговорили о том, как нужно вести себя на железной дороге и транспорте, чтобы обезопасить свое здоровье, а также о последствиях, которые могут подстерегать, если не соблюдать данные правила.

В завершение мероприятия полицейские раздали школьникам красочные листовки с правилами безопасного поведения и пожелали ребятам хороших оценок, попросили беречь себя и быть законопослушными гражданами.