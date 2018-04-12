Голосование за лучшего детского врача и медсестру стартовало на сайте «Активный гражданин»

Конкурсы «Лучший участковый врач-педиатр» и «Лучшая участковая детская медицинская сестра» стартовали на портале «Активный гражданин» в четверг, 12 апреля.

Пользователи сайта могут оценить работу медицинских работников по десятибалльной шкале. В конкурсе участвуют все участковые врачи и медсестры городских поликлиник, которые осуществляли прием пациентов в 2107 году три месяца и более.

В конце голосования будут определены десять лучших медицинских работников, их наградят призами от организаторов. Итоги опроса подведут в канун профессионального праздника врачей — Дня медицинского работника.

Стоит отметить, что «активные граждане» уже в 3 раз выберут лучших медицинских сотрудников, конкурс проводится ежегодно с 2015 года.

Район Нагатинский затон на голосовании представляют работники поликлиники №91.

На сегодняшний день за лучшего детского врача проголосовали около 2000 москвичей.

Напомним, что на портале продолжается конкурс «Лучший участковый врач-терапевт», подробнее читайте на страницах газеты.