Ирина Горбачева: «Культ идеальной внешности нивелирует индивидуальность»

Актриса Ирина Горбачева , имя которой весь прошлый год не сходило с первых полос в связи с успехом фильма Бориса Хлебникова «Аритмия», где она сыграла главную женскую роль, стала главной героиней обложки нового ОК! Для главного материала номера она продемонстрировала стильные образы в фотосессии, а также открыто пообщалась с главным редактором Вадимом Верником — об отношении к себе, о естественной красоте и возрасте.

Культ идеальной внешности нивелирует индивидуальность, все женщины становятся похожи друг на друга. Для меня это катастрофа, просто катастрофа. Мы не говорим о душе, у нас всё упирается в какую-то внешнюю историю.

Мы должны полюбить себя такими, какие мы есть, что, помимо прочего, расширяет границы наших представлений и возможностей. И это правильная тенденция нашего времени.

Ирина Горбачева

Ирина нередко принимает участие в проектах, которые рассказывают про женщин с яркой индивидуальностью. Так, недавно она снялась для «Антикастинга» компании Oriflame, затем — для кампании «Я красива» против предрассудков, связанных с возрастом, и скоро поучаствует еще в одном — посвященном естественности в ее самых разных проявлениях.

Кстати, к возрасту Ирина относится очень по-своему:

Когда мне исполнилось двадцать пять, меня накрыло: «Я глупая, я ничего не знаю — ни в истории, ни в политике, ни в географии». Какой-то дикий комплекс начал развиваться, я стала подводить какие-то итоги — в общем, это всё про то, как ты сам воспринимаешь мир. Сейчас мое 30-летие. Это просто факт, итоги подводить не хочется. Да и вообще, какие могут быть итоги?!

Кроме прочего, в интервью Ирина рассказала об отношениях с мужем, актером Григорием Калининым , братьями (один из них — ее близнец) и многом другом.

Ирина Горбачева в новом ОК!

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