Ещё
Ирина Горбачева: «Культ идеальной внешности нивелирует индивидуальность»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Горбачева: «Культ идеальной внешности нивелирует индивидуальность» 

Журнал ОК! 2 часа назад
Актриса Ирина Горбачева, имя которой весь прошлый год не сходило с первых полос в связи с успехом фильма Бориса Хлебникова «Аритмия», где она сыграла главную женскую роль, стала главной героиней обложки нового ОК! Для главного материала номера она продемонстрировала стильные образы в фотосессии, а также открыто пообщалась с главным редактором Вадимом Верником — об отношении к себе, о естественной красоте и возрасте.
Культ идеальной внешности нивелирует индивидуальность, все женщины становятся похожи друг на друга. Для меня это катастрофа, просто катастрофа. Мы не говорим о душе, у нас всё упирается в какую-то внешнюю историю.
Мы должны полюбить себя такими, какие мы есть, что, помимо прочего, расширяет границы наших представлений и возможностей. И это правильная тенденция нашего времени.
Ирина Горбачева
Ирина нередко принимает участие в проектах, которые рассказывают про женщин с яркой индивидуальностью. Так, недавно она снялась для «Антикастинга» компании Oriflame, затем — для кампании «Я красива» против предрассудков, связанных с возрастом, и скоро поучаствует еще в одном — посвященном естественности в ее самых разных проявлениях.
Кстати, к возрасту Ирина относится очень по-своему:
Когда мне исполнилось двадцать пять, меня накрыло: «Я глупая, я ничего не знаю — ни в истории, ни в политике, ни в географии». Какой-то дикий комплекс начал развиваться, я стала подводить какие-то итоги — в общем, это всё про то, как ты сам воспринимаешь мир. Сейчас мое 30-летие. Это просто факт, итоги подводить не хочется. Да и вообще, какие могут быть итоги?!
Кроме прочего, в интервью Ирина рассказала об отношениях с мужем, актером Григорием Калининым, братьями (один из них — ее близнец) и многом другом.
Ирина Горбачева в новом ОК!
Также в номере:
Эксклюзивное интервью с оскароносным актером и лидером группы 30 Seconds To Mars Джаредом Летом накануне концерта в «Олимпийском»
История успеха супермодели Алессандры Амбросио
Как закалялась сталь: подборка украшений из суперпрочного материала
Путешествие с актером Владом Канопкой в королевство Бахрейн
Журнал ОК!: последние новости
Кевин Спейси под следствием: прокуроры начали проверку по делу о харассменте Самоуправляемые авто и гаджеты: кураторы самой технологичной выставки — о будущем мира Полина Гагарина, Аглая Тарасова и другие звезды на праздновании 10-летия ACMG
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова3
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой2
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть15
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина65
Классика и гениталии: что не так с нашим театром156
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение