«Тотальный диктант» и фестиваль ГТО. Казанская афиша на 14 и 15 апреля

«Тотальный диктант-2018»

«Тотальный диктант-2018» пройдет 14 апреля. В Казани для проведения акции по проверке грамотности выделили 22 площадки. Начало диктанта в 14.00.

В этом году автором текста стала писательница Гузель Яхина . Ее рассказ об одном дне из жизни учителя войдет в рома «Дети мои», посвященный поволжским немцам.

Выставка, посвященная Высоцкому

Передвижная выставка «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути» проходит в картинной галерее Константина Васильева (ул. Баумана, 29/11). На ней представлены предметы из фондов московского Дома Высоцкого на Таганке. В экспозицию вошли фотографии и личные вещи музыканта, в том числе гитара, магнитофон и театральный реквизит.

Фестиваль ГТО 14 и 15 апреля в футбольно-легкоатлетическом манеже казанского Центрального стадиона и на территории оздоровительного лагеря «Солнечный» пройдет спортивный фестиваль работающей молодежи РТ «Я выбираю ГТО». В рамках мероприятия пройдут мастер-классы от спортсменов по различным видам спорта. В дни мероприятия для участников проведут рекомендательные инструктажи по внедрению комплекса ГТО на предприятиях и в организациях.

Регистрация участников состоится 14 апреля с 9.00 до 9.45 в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона (ул. Ташаяк,2а). Старт выполнения нормативов запланирован на 10.00.

Шоу «От Земли до Вселенной»

14 и 15 апреля в Доме занимательной науки и техники представят шоу «От Земли до Вселенной». Посетителей рассадят под куполом, на внутреннюю поверхность которого будет проецироваться звездное небо. Казанцам расскажут о созвездиях, истории их образования и местоположении на карте вселенной.

Длительность сеанса — 30 минут. Вход — 150 рублей, предварительная запись по телефону 250-00-30 (36).

14 апреля в эко-центре Горконско-Ометьевского леса в 14.00 начнется научно-популярная лекция от автора YouTube-канала «Космос просто» Андрея Кузнецова. Он расскажет о рельефе других планет, покажет их каньоны, кратеры и даже назовет самую высокую гору в Солнечной системе. В 15.00 пройдет мастер-класс по созданию «экологической» ракеты из гофрированного картона (материалы необходимо принести с собой). В 16.00 здесь покажут документальный фильм «Марсианские хроники», после чего состоится обсуждение темы о том, могла ли существовать жизнь на Марсе.

Музей-заповедник «Казанский Кремль»

14 апреля в Музее естественной истории Татарстана посетители смогут совершить воображаемое путешествие в мир звезд, не выходя из здания: им предстоит исследовать Солнечную систему, познакомиться с планетами, прикоснуться к настоящим метеоритам, изучить объекты в телескоп и даже узнать свой вес на других планетах. Начало в 11.00.

15 апреля ученые лаборатории «Естественно, наука» расскажут о знаменитых героях-путешественниках, покоривших космос, а заодно покажут захватывающие космические эксперименты и продемонстрируют законы земного притяжения, оптики, механики, динамики, электро-магнетизма. Научное шоу предназначено для детей в возрасте от 5 лет. Начало в 13.00. Вход платный и включает помимо мероприятия посещение самого музея.