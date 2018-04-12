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Мастер класс по созданию бумажных композиций пройдет в Центральной библиотеке
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Мастер класс по созданию бумажных композиций пройдет в Центральной библиотеке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Центральная библиотека городского округа Щербинка 21 апреля примет участие в ежегодной акции «Библионочь». Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.
Для читателей подготовят мастер-классы, встречи с творческими людьми и музыкальными коллективами.
Программа мероприятия пока уточняется, но уже стало известно, что пройдет мастер-класс по квиллингу. Это вид декоративно-прикладного искусства по созданию плоских и объемных композиций из скрученных полосок бумаги.
Начало мероприятий «Библионочи» запланировано на 16:00.
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