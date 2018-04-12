Мастер класс по созданию бумажных композиций пройдет в Центральной библиотеке

Фото: архив

Центральная библиотека городского округа Щербинка 21 апреля примет участие в ежегодной акции «Библионочь». Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.

Для читателей подготовят мастер-классы, встречи с творческими людьми и музыкальными коллективами.

Программа мероприятия пока уточняется, но уже стало известно, что пройдет мастер-класс по квиллингу. Это вид декоративно-прикладного искусства по созданию плоских и объемных композиций из скрученных полосок бумаги.

Начало мероприятий «Библионочи» запланировано на 16:00.