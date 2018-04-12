Школьники из Митина поучаствовали в операции «Дети России — 2018»

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО провели мероприятие антинаркотической направленности в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Дети России — 2018» в школе № 1944 в районе Митино.

В ходе беседы с учащимися сотрудники полиции рассказали о различных видах наркотических средств, об их влиянии на молодой организм и об ответственности за употребление наркотических и психотропных веществ. Ребят предупредили, что в наш век современных информационных технологий, наркодилеры широко используют возможности сети интернет для вовлечения в наркобизнес детей и подростков, обещая всевозможные вознаграждения за услугу, связанную с распространением наркотиков.

Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как противостоять этому, а также об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.

По окончанию мероприятия ребятам сообщили номера телефонов доверия, а также телефон дежурной части УВД. Сотрудники полиции уверили ребят, что в случае возникновения сложной ситуации при обращении по этим номерам им обязательно помогут специалисты. (ср)