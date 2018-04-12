Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в молодежном форуме «Таврида» в Крыму

Жители Московской области могут подать заявку на участие во всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», который пройдет летом в Крыму, говорится в сообщении организаторов.

«В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» открылся прием заявок для желающих принять участие в форуме. Для того, чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться в системе ais.fadm.gov.ru и заполнить соответствующую анкету. Для всех претендентов на участие обязательно выполнение творческого задания, которое оценит экспертное жюри», — отмечается в материале.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» пройдет с 16 июля по 31 августа 2018 года на полуострове Крым и объединит творческую молодежь всей страны. Цель творческой площадки — формирование профессионального сообщества молодых деятелей культуры и искусства и создание системы профессиональных лифтов. Всего участниками «Тавриды» станут около 3 тысяч молодых людей.

В 2018 году планируется проведение шести образовательных смен: народная смена «Вместе», «Стрит-арт смена», смена молодых деятелей анимации и киноиндустрии имени Олега Табакова , смена молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена», «Лето, джаз и рок-н-ролл», «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры».

Образовательную программу, которая включит обучающие мастер-классы и увлекательные лекции, составят и проведут признанные эксперты и профессионалы.

За три года успешной работы форума сотни талантливых молодых людей получили возможность воплотить в жизнь свои идеи. С 2015 года выдано грантов на общую сумму более 40 миллионов рублей, грантовый фонд на 2018 год составит 30 миллионов рублей.

«Таврида» стала и продолжает становиться главной творческой площадкой для развития талантов и рождения выдающихся деятелей искусства, через несколько лет многие из них станут культурной элитой страны, для которой Крым уже никогда не будет чужим», — заключается в материале.