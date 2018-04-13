Почти 15 детских площадок благоустроили в Талдомском районе по предписанию Госадмтехнадзора Подмосковья

Почти 15 детских площадок благоустроили в Талдомском районе Московской области по предписанию Госадмтехнадзора региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Инспекторы проверили более 30 площадок в разных поселениях. Выявлены факты правонарушений по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на детских площадках в поселениях Запрудня (на 6 объектах), Северный (2), Талдом (4), Гуслевское (2), Темповое (5)», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Татьяны Витушевой.

Она добавила, что к настоящему времени приведены в надлежащее состояние 14 детских игровых площадок. Устранены нарушения в виде отсутствия освещения на площадках, сломанных отдельных элементов игровых площадок, наличия жестких подвесов и ненадлежащего состояния малых архитектурных форм.