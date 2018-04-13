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Почти 15 детских площадок благоустроили в Талдомском районе по предписанию Госадмтехнадзора Подмосковья
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Почти 15 детских площадок благоустроили в Талдомском районе по предписанию Госадмтехнадзора Подмосковья 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Почти 15 детских площадок благоустроили в Талдомском районе Московской области по предписанию Госадмтехнадзора региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Инспекторы проверили более 30 площадок в разных поселениях. Выявлены факты правонарушений по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на детских площадках в поселениях Запрудня (на 6 объектах), Северный (2), Талдом (4), Гуслевское (2), Темповое (5)», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Татьяны Витушевой.
Она добавила, что к настоящему времени приведены в надлежащее состояние 14 детских игровых площадок. Устранены нарушения в виде отсутствия освещения на площадках, сломанных отдельных элементов игровых площадок, наличия жестких подвесов и ненадлежащего состояния малых архитектурных форм.
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