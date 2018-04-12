Я бы хотел послушать, что Мария Захарова говорит мужу

Вообще-то воскресный вечер я решил посвятить смыслам. Очень хотелось пересмотреть фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», которые и показали на Первом канале. Помедитировать, так сказать, о народе, о России. Вот и начал смотреть с большим удовольствием. Все испортила реклама.

Переключил на «Россию», а там Владимир Соловьев , вестимо. Ну да бог с ним, с Соловьевым, им уже так перекормили. Но у Соловьева в гостях была она, моя любовь. У нее удивительное имя — Маша. А главное, редкое. Да, моя Маша приехала.

Мария Захарова говорила, а я слушал и понимал, что уже никогда не смогу переключить обратно на «Почтальона Тряпицына». Маша заворожила, поймала в свои сети. Она говорила образами.

Я бы очень хотел войти в нее… В ее бессмертную душу. Я бы просто хотел стать Марией Захаровой, чтобы понять, как она это делает. Откуда берутся эти ее слова? Из сердца? Или, может, ей это кто-то пишет, наговаривает? Я бы хотел оказаться дома у Марии Захаровой. Стать человеком-невидимкой и подслушать, что она говорит мужу после своих зажигательных эфиров: «ну как я, класс?» или «как мне это все надоело!»?

Она защищает Родину, не меньше. Она так понимает свой долг. Нет, на самом деле родину защищает вся государственная машина, но Захарова — ее лицо, ум, честь и совесть.

Она мне очень симпатична… как женщина. Но, когда она на боевом посту, ее лучше не трогать. В Машу пулями, бомбами, снарядами несутся Украина, Крым, американские выборы, русские хакеры, наркотики в нашем посольстве в Аргентине, отравление Скрипалей, химическая атака Асада, возможная бомбежка Америки… Маша отбивает эти выпады как китайский игрок в пинг-понг Джао Да или лихо увертывается от них, как Ума Турман от ножей в «Убить Билла». Маша всегда на высоте.

Послушать ее, так мы во всем правы, идеальны, у нас просто нет ни одной ошибки на внешнем контуре. Она долбит этих америкосов, англичанку и всех остальных врагов по полной программе, не дает им спуску. Маша победительна и неотразима. Кажется, она не знает сомнений.

Но на самом деле ее очень жалко: бросили красивую женщину на передовую. Эх вы, мужики! Она изгаляется как может, кажется, вот-вот пойдет танцевать по студии «калинку» или «барыню» в паре с Соловьевым. Они будут кружиться и напевать до боли знакомые мантры: «Америка — параша, победа будет наша!». Да это и нетрудно, янки сами так подставляются, дальше некуда.

Верит ли она сама в то, что говорит? Понимаю, у нее работа такая — надо верить. Но работа волчья на самом деле, неженственная. Боец идеологического фронта — вот ее профессия. Пункт первый: Россия всегда права. Пункт второй: если Россия не права, читай пункт первый. Вот и вся ее работа.

Но они все, наши враги, глупы, а Маша умна. Они шагают не в ногу, одна Маша в ногу. Благословите эту женщину!

Космос как бесчувствие

Когда я услышал « Валерий Тодоровский представляет», понял: надо смотреть обязательно. Это же магические слова, несмотря даже на то, что последний его фильм «Большой» оказался не очень удачным. И все равно — надо смотреть.

Перед полетом в космос она признается мужу, что его не любит. Муж — бортинженер, он должен вот-вот оторваться от земли на космическом корабле. Но она его не любит, а любит командира этого корабля. А жена командира думает, что он верен ей, и только ей, больше никому. Она пребывает в эйфории, в иллюзии. Тут же появляется психолог, который должен расследовать это «преступление». Ведь если у кого-то в экипаже неладно с личной жизнью, это может плохо кончиться для всех. Нарушится космическая совместимость, и тогда беды не миновать. Вот такой любовный треугольник на все времена. Казалось бы, при чем здесь 12 апреля?

Страсти подлинные, оголенные. На фоне космоса снимается семейство… Подросшие отроки во Вселенной выясняют отношения между небом и землей. По задумке режиссера Алены Званцовой, обычные жизненные перипетии (пускай и шекспировские!) должны здесь приобрести космическую высоту.

И не сравнивайте с «Экипажем», не надо, космос — это гораздо больше. Но такой точный, очень правдивый фильм лишь показал, что вся эта привязка к космосу ничего не стоит. Что мы давно отказались от него, отреклись, пусть и летаем еще по инерции.

Звездный городок в запустении, он уже весь в прошлом. Эти допотопные общежития, эти ветхозаветные традиции, это «долетайте до самого Солнца и домой возвращайтесь скорей» видятся уже как архаика.

Космонавты больше не герои, их профессия превратилась в конвейер. У дикторов телевидения уже не дрожит голос от гордости за своих посланцев, об их полете уже не сообщают в первых строках программы «Время». Либо вообще не сообщают, либо где-то в конце, перед погодой. Великое дело превратилось в рутину из прошлого.

Мы сами в этом виноваты. Сами предали этот праздник, а на самом деле обычный рабочий день. Страна, выбежавшая, вынырнувшая на улицы в свободном порыве встречать Гагарина весной 61 го, — только кадры из старой кинохроники. Великая мечта — это уже не для нас.

Хотя был шанс сделать 12 апреля национальным праздником — днем России, как вечное напоминание о полете. Но нашего двуглавого орла пощипали, отрезали крылья, он больше не летает. Днем России сделали непонятно что — независимость от бывшей большой страны.

Мы стали приземленными, смотрящими вниз, практичными дядьками и тетками, думающими исключительно о выживании, о зарабатывании бабок. А хороший сериал «Частица Вселенной» стал лишь приговором нашей мечте, национальной идее. Ее больше нет.

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