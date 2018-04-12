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Киберфеминизм: как это
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Киберфеминизм: как это 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Киберфеминизм — направление в современной литературной и философской мысли в рамках феминистского дискурса, которое обратилось к изучению и популяризации основных принципов киберкультуры, сложившейся в 1980-е годы на Западе на волне интереса к феномену высоких технологий, прежде всего кибернетики, биомедицины и технологий виртуальной реальности.
Основополагающим текстом данного направления является «Манифест для киборгов» Доны Харавэй, представляющий собой главу из ее работы «Обезьяны, киборги и женщины» (1991). В образе киборга Харавэй выразила идею радикально новой гендерной политики, свободной от искушений сексизма. Своеобразием манифеста является его глубокая (само) ирония: киборги приходят в мир, чтобы отменить половые различия, репродуктивные практики и саму социальность. В предельно заостренной форме манифест ставит вопрос и о судьбе самого феминизма, показанного как паноптикум разнообразных программ, значительная часть которых устарела в условиях позднего индустриального общества.
Современные киберфеминистские тексты нередко представляют своеобразную лабораторию, где прорабатываются вопросы, касающиеся принудительных форм медицинского вмешательства в женское тело и клонирования, построения виртуальных семей в сетях Интернет и электронного надомничества, технически оснащенной эротики и киберсекса. Привлекательность киберфеминизма как литературного жанра позволяет его авторам посредством неожиданно найденной формы обсуждать и вполне традиционные феминистские темы равенства полов, социальной справедливости, свободы от насилия и пр. В России распространение киберфеминизма связано, главным образом, с издающимся в Санкт-Петербурге журналом «Киберфемин клуб».
Сообщение Киберфеминизм: как это появились сначала на Умная.
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