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Жители Бангкока полезли в гроб за скидку
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Жители Бангкока полезли в гроб за скидку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В столице Таиланда Бангкоке открылось тематическое кафе, посвященное смерти. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Тротуар перед заведением украшает табличка с надписью: «В чем смысл твоей жизни?». На диванчике в углу раскинулся человеческий скелет, а названия напитков в меню пестрят словами «смерть» и «боль». В центре кафе установлен белый гроб. Клиентам, которые согласятся провести под его крышкой несколько минут, дают скидку.
По словам владельца кафе, социолога Виранута Роджанапрапы (Veeranut Rojanaprapa), таким образом он пытается напомнить жителям Таиланда, что важно помнить о скоротечности человеческой жизни. «Когда человек помнит о собственной смерти, они творят добро, — объясняет он. — Так учит наш Господь Будда».
Роджанапрапа полагает, что несколько минут в гробу особенно полезны для подростков. «Когда они ложатся в гроб, и наши сотрудники закрывают крышку, из-за темноты и тесноты они замечают себя… и вспоминают о вещах, которые до сих пор не сделали», — говорит он.
В феврале сообщалось, что владельцу кафе, открывшегося в таиландском городе Чонбури, грозит тюремное заключение за публикацию видео и фотографий, в котором заведение рекламирует полуобнаженная официантка.
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