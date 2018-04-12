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Детский сад на 280 мест в Красногорске получил заключение о соответствии
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Детский сад на 280 мест в Красногорске получил заключение о соответствии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Детский сад на 280 мест в Красногорске получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«Детский сад на 280 мест получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию. Инспекторским составом на объекте была проведена итоговая проверка, после устранения всех замечаний оформлено ЗОС», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, что новое дошкольное образовательное учреждение на ул. Лесная представляет собой трехэтажное здание общей площадью 5 тыс. 667 кв. м. В детском саду разместились групповые ячейки, спортивный и актовый залы, медицинские и методические кабинеты, пищеблок и вспомогательные помещения. На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки для малышей.
«В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Объект был возведен за счет средств местного бюджета. Заказчиком детского сада выступает администрация городского округа Красногорск», — заключили в пресс-службе.
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