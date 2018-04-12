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Сияющая именинница Безрукова, Левкин с подросшей милашкой-дочерью и другие звезды на премьере «Леонардо Миссия: Мона Лиза»
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Сияющая именинница Безрукова, Левкин с подросшей милашкой-дочерью и другие звезды на премьере «Леонардо Миссия: Мона Лиза» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Премьеру не могли пропустить звездные родители: Эвелина Блёданс, Татьяна Терешина, Дарья Пынзарь и другие. Актриса Ирина Безрукова пришла на показ несмотря на свой день рождения: ей, мечтавшей провести этот день как ребенок, организаторы приготовили сюрприз — подарили огромного медведя, букет роз и воздушные шары, а в зале ее ждало трогательное видеопоздравление. Да, мы тоже смотрим на сияющую Ирину Безрукову и не можем поверить, что ей исполнилось 53 года!
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин вышел на красную дорожку с женой Мариной и подросшей милой дочерью Никой.
Сюжет мультфильма «Леонардо миссия: Мона Лиза» вдохновлен изобретениями Леонардо Да Винчи и разворачивается вокруг троицы друзей, ищущих потерянное сокровище. Российская премьера картины состоится 19 апреля. А больше фото со звездной премьеры можно найти в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба
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