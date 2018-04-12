Управление навигации и океанографии Минобороны России предоставит Центральному военно-морскому музею экспонаты для выставки об истории маяков

На выставке можно будет увидеть картины с изображением известных маяков, их модели, исторические документы и даже ключ от замка маяка.

Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге предоставит Центральному военно-морскому музею ряд уникальных экспонатов, документов и фотоматериалов для выставки «Стражи морей», посвященной истории развития маячной службы в России.

Выставка «Стражи морей» — первый из двух проектов, осуществляемых музеем в рамках подготовки программы «Тайны синей стихии», приуроченной к проведению ежегодной акции «Ночь музеев». Проект осуществляется совместно с Управлением навигации и океанографии Минобороны России и частным Музеем маячной службы в Кронштадте, при поддержке штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге.

На выставке можно будет увидеть не только картины с изображением известных маяков, но и их модели, в том числе плавучего маяка, флаги плавучих маяков и гидрографических судов, исторические документы и даже ключ от замка маяка. Экспозиция дает широкую панораму истории маяков, самым древним из которых считается Александрийская (Фаросская) башня, построенная в 283 году до нашей эры в Египте.

В настоящее время на берегах морей, омывающих Российскую Федерацию, расположено около 350 маяков, из них порядка 200 маяков и навигационных знаков можно отнести к объектам морского наследия, представляющим историческую и культурную ценность.

В нашей стране возникновение маяков связано с зарождением регулярного русского флота. Первые шаги в этом направлении были предприняты Петром I. В 1702 году в устье Дона для обеспечения плавания кораблей были построены три маяка. С тех пор маячное дело стало быстро развиваться. К указам о постройке новых маяков Петр I иногда прилагал и собственноручные чертежи предполагаемых сооружений. Первые работы по устройству маяков на Каспийском море относятся также ко времени царствования Петра I. К 1800 году Россия имела на Балтийском море 13 постоянных маяков и на Каспийском море один постоянный маяк.

Официальной датой создания маячной службы России является 8 июня (27 мая) 1807 года. Именно в этот день император Александр I утвердил Положение о содержании маяков и штате маячной команды. В нем предусматривалось введение на всех маяках масляного освещения и единых штатов (один смотритель и пять — восемь служителей морского ведомства на каждом маяке), вводилась должность директора балтийских маяков, которую вскоре занял 42-летний капитан 2 ранга Леонтий Васильевич Спафарьев. В его ведении тогда находилось 19 маяков. Спафарьев управлял дирекцией балтийских маяков более 30 лет (по 1838 год) и довел маячную часть, как свидетельствуют его современники, до совершенства. Благодаря его трудам появилось много новых маяков, деревянные были переделаны в каменные, введена новая система освещения масляными фонарями с рефлекторами. В 1820 году было издано первое описание маяков и знаков Финского и Рижского заливов.

В 1837 году устройство и надлежащее содержание маяков, входных огней, спасательных станций, башен, вех, бакенов и других предостерегательных знаков было возложено на только что созданный Гидрографический департамент. После войны 1854–1855 гг. разрушенные маяки восстанавливались, начали использовать Френелевские аппараты.

В конце XIX века стали применять керосинокалильные горелки. Свет такой горелки отличался ровной и интенсивной яркостью. В начале XX века появились ацетиленовые горелки. Светооптические ацетиленовые аппараты обладали большой эффективностью. В 1911 году впервые такое освещение было применено на большом маяке Наргинский на Каспийском море.

В годы вражеских нашествий маяки одними из первых подвергались атакам с воды, земли и воздуха. Так было в 1914–1918 гг., так было и в Великую Отечественную войну.

Послевоенный период в истории маячного дела стал наиболее плодотворным. В 1950–1985 гг. количество маяков с постоянным персоналом возросло с 211 до 340, число навигационных знаков увеличилось с 2381 до 3423. В то же время произошло качественное улучшение маячной аппаратуры и оборудования. В настоящее время маячная служба Военно-Морского Флота России активно осуществляет работу по совершенствованию технических средств обслуживания маяков и навигационных знаков, находящихся в ведении ВМФ России.