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Москва-сан, Петербург-кун и другие российские города как герои аниме с характером
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Москва-сан, Петербург-кун и другие российские города как герои аниме с характером 

Bigpicture.ru 53 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Пользовательница «Твиттера» под ником MagnieMakoyana опубликовала серию рисунков российских городов в образе героев аниме, которая вызвала настоящий ажиотаж в сети. Пользователи стали предлагать новые идеи, и в результате число рисунков выросло до десяти.
Автор серии — 24-летняя жительница Екатеринбурга по имени Екатерина. Она непрофессиональная художница: девушка работает преподавателем английского языка, а на досуге рисует. И хоть в некоторых из нарисованных городов она даже не была, ей отлично удалось передать их характер.
Екатерина рассказала, что проект родился спонтанно. Сначала она нарисовала Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург, так как давно представляла их в виде персонажей.
«Они внезапно стали популярными, разлетелись по «Твиттеру» буквально за одну ночь, я этого вообще не ожидала!» — рассказывает Екатерина.
Москва.
Екатеринбург.
Уточнение о том, что Екатеринбург-тян «не любит, когда ломают ее игрушки», связано с историей о сносе недостроенной телебашни. Этот долгострой, простоявший в центре города 35 лет, подорвали, несмотря на протесты горожан.
Санкт-Петербург.
Люди из других городов стали присылать художнице свои идеи — далее появились Челябинск, Пермь, Владивосток.
Челябинск.
Пермь.
«Пермяки написали поразительно много про гопничество, были упомянуты посикунчики, балет, Кама, соседство с Екатеринбургом, — рассказала художница. — И еще был интересный комментарий, что Пермь — это коми-пермяцкая княжна, что мне очень понравилось. В целом Пермь мне представилась как такая девочка-пацанка, но на самом деле она любит красоту и мишек и не стесняется это показывать. Все идеи на рисунке взяты из того, что мне прислали пермяки и гости города. Из моего там только отсылка к ее первоначальному названию — Молотов. Остальное — коллективное творчество разных людей. Я сама не была в Перми, но хотелось бы. Предвосхищая вопросы про соперничество с Екатеринбург-тян — нет, у меня нет к Перми предвзятого отношения».
Владивосток.
Калининград.
Новосибирск.
Казань.
Тюмень.
Художница не исключает, что серия рисунков в обозримом будущем пополнится.
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