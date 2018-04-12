Москва-сан, Петербург-кун и другие российские города как герои аниме с характером

Пользовательница «Твиттера» под ником MagnieMakoyana опубликовала серию рисунков российских городов в образе героев аниме, которая вызвала настоящий ажиотаж в сети. Пользователи стали предлагать новые идеи, и в результате число рисунков выросло до десяти.

Автор серии — 24-летняя жительница Екатеринбурга по имени Екатерина. Она непрофессиональная художница: девушка работает преподавателем английского языка, а на досуге рисует. И хоть в некоторых из нарисованных городов она даже не была, ей отлично удалось передать их характер.

Екатерина рассказала, что проект родился спонтанно. Сначала она нарисовала Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург, так как давно представляла их в виде персонажей.

«Они внезапно стали популярными, разлетелись по «Твиттеру» буквально за одну ночь, я этого вообще не ожидала!» — рассказывает Екатерина.

Москва.

Екатеринбург.

Уточнение о том, что Екатеринбург-тян «не любит, когда ломают ее игрушки», связано с историей о сносе недостроенной телебашни. Этот долгострой, простоявший в центре города 35 лет, подорвали, несмотря на протесты горожан.

Санкт-Петербург.

Люди из других городов стали присылать художнице свои идеи — далее появились Челябинск, Пермь, Владивосток.

Челябинск.

Пермь.

«Пермяки написали поразительно много про гопничество, были упомянуты посикунчики, балет, Кама, соседство с Екатеринбургом, — рассказала художница. — И еще был интересный комментарий, что Пермь — это коми-пермяцкая княжна, что мне очень понравилось. В целом Пермь мне представилась как такая девочка-пацанка, но на самом деле она любит красоту и мишек и не стесняется это показывать. Все идеи на рисунке взяты из того, что мне прислали пермяки и гости города. Из моего там только отсылка к ее первоначальному названию — Молотов. Остальное — коллективное творчество разных людей. Я сама не была в Перми, но хотелось бы. Предвосхищая вопросы про соперничество с Екатеринбург-тян — нет, у меня нет к Перми предвзятого отношения».

Владивосток.

Калининград.

Новосибирск.

Казань.

Тюмень.

Художница не исключает, что серия рисунков в обозримом будущем пополнится.