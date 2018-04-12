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Петербург занялся весенним марафетом
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Петербург занялся весенним марафетом 

Мир24 2 часа назад
Санкт-Петербург наводит красоту. Власти готовятся к Экономическому форуму и чемпионату мира по футболу. Поэтому в ближайшие недели весь город будет в пене, передает телеканал «МИР 24». Коммунальщики спешат привести в порядок лицо города — фасады жилых домов. В первую очередь те, что расположены по туристическим маршрутам в историческом центре Северной столицы. Специалисты торопятся привести в порядок здания XVIII-XIX веков, ведь уборку нужно закончить к середине мая.
«Мы не можем повлиять на погоду, зима была длинная, соответственно, у нас мало времени. Сначала наши традиционные майские праздники. Потом Экономический форум, который в этом году будет в мае, а не в июне. А в конце июня чемпионат мира по футболу», — напомнил заместитель председателя жилищного комитета Петербурга Сергей Шарлаев.
Красоту наведут семи сотням домов. Правда, засверкают только первые этажи зданий — грязные стены отмоют шампунем, аварийные фасады оштукатурят. Также коммунальщики заменят испорченные водосточные трубы. При необходимости власти Петербурга готовы дополнительно нанять разнорабочих, чтобы убрать город в срок.
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