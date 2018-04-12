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Гала-концерт фестиваля «Салют Победы!» пройдет в Южном Тушине
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Гала-концерт фестиваля «Салют Победы!» пройдет в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 14 апреля состоится гала-концерт участников фестиваля искусств и народного творчества «Салют Победы!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— Отбор участников в номинациях: хореография (классический танец, народный танец, эстрадный танец, модерн, джаз-модерн, степ, современная хореография); вокал (эстрадный и народный вокал); оригинальный жанр — проводился с 7 марта по 2 апреля 2018 года, — пояснила Татьяна Кучеренко.
По ее словам, все конкурсанты будут награждены дипломами «Лауреат фестиваля искусств и народного творчества „Салют Победы!“ и памятными кубками.
Гала-концерт состоится по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 8 (499) 497-04-00. Без ограничений по возрасту.
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