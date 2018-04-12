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Стена подстанции засияла свежими красками
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Стена подстанции засияла свежими красками 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
12 апреля в рамках весеннего благоустройства столичные коммунальщики отмыли фасад подстанции «Никитская» и обновили граффити «Кто ты?», на котором изображен человек с лупой.
Чтобы привести в порядок здание на Большом Кисловском переулке и «освежить» изображение на подстанции, ставшей объектом стритарта, энергетики подогнали автовышку.
— Внешний вид зданий мы осматриваем весной и осенью, — говорит начальник Центральных окружных высоковольтных энергетических сетей Московских высоковольтных сетей Александр Михалев. — Мы проводим обследования и решаем, какие работы нужно проводить.
Художники Павел Мокич и Паша Кас, которые создали арт-объект, со своей творческой группой приняли участие в его обновлении.
— Мы несем ответственность за созданные работы, и для нас большая честь вместе с энергетиками принять участие в весеннем обновлении столицы, — рассказывает Павел Мокич.
Рисунок гармонично вписался в городской антураж, а территория возле подстанции стала излюбленным местом москвичей и гостей столицы для фото— и видеосъемок.
— Эта работа называется «Кто ты?» — добавляет уличный художник. — Это первый вопрос, с которым так или иначе сталкивается каждый человек, попавший в мегаполис. Большой город будто идентифицирует твою личность, рассматривает тебя под лупой.
Кстати, этой весной на общегородской субботник в филиале МОЭСК «Московские высоковольтные сети» выйдут около 700 человек, для работ привлекут спецтехнику. В ходе весеннего благоустройства энергетики отремонтируют цоколи, вымоют фасады зданий, а также приведут в порядок территории объектов у гаражей и автостоянок. Специалисты разобьют клумбы, установят цветочные вазоны, побелят стволы деревьев, а также наведут порядок на рабочих местах.
А энергетики Новой Москвы планируют не только собрать мусор, убрать сухостой, подмести территорию и вскопать клумбы, но и благоустроить территорию памятника бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного в Кленовском поселении.
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