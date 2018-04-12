ТНТ4 покажет, с чего начинался Comedy Club

На телеканале покажут самые первые выпуски главного юмористического шоу России, которому исполняется 13 лет.

С 16 апреля в 20:00 на телеканале ТНТ4 — «Comedy Club. 1 сезон». Вспомни, с чего всё начиналось!

— На нашей планете огромное количество интересных мест — от попы Дженнифер Лопес до Великой Китайской стены. Но Comedy Club — это уникальное и ни на что не похожее место, где юмор не знает границ. Добро пожаловать в вертеп неоправданного веселья и кладезь вселенского юмора! — с этими словами ведущий Таш Саркисян начал первый выпуск Comedy Club 23 апреля 2005 года.

За 13 лет существования шоу насчитывает: более пятисот выпусков, тысячи номеров, сотни тысяч шуток и 268 обиженных знаменитостей. Но самая главная цифра — десятки миллионов благодарных зрителей, и это количество растёт до сих пор.

Comedy Club открыл для российского телевидения абсолютно новый формат. Это дерзкий, честный и свободный юмор, звездные гости и особая клубная атмосфера элитарного шоу. Проект на долгие годы определил развитие комедийного жанра в стране. ТНТ4 покажет лучшие моменты и самые смешные номера первого сезона, когда резиденты делали первые шаги на сцене Comedy.

Добро пожаловать в 2005 год — когда в Александре Ревве еще не проснулся Артур Пирожков , а Павла Волю называли «гламурным подонком». Comedy Club показывают на телевидении с возрастным ограничением 16+. Значит тем, кому сейчас официально можно смотреть шоу, во время старта первого сезона было всего 3 года. Выросло поколение, которое, возможно, не знает, кто такие Таир Мамедов или Таш Саркисян, и думают, что Роман Юнусов всегда был только киноактёром, а Тимур Родригез — певцом и ведущим мероприятий. Телеканал ТНТ4 дает уникальную возможность: кому-то испытать приятную ностальгию от знакомых шуток, а кому-то —посмеяться над ними впервые. Но в любом случае все убедятся, что Comedy Club актуален всегда!

Смотри, с чего все начиналось! «Comedy Club. 1 сезон» — с 16 апреля в 20:00, по понедельникам и четвергам, на ТНТ4.

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