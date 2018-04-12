Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 13 по 15 апреля

13 апреля / пятница

Вечер романсов

В Концертном зале АлтГУ пройдёт вечер романсов знаменитого музыканта старшего поколения Николая Корниенко «Воспоминание».

Начало в 17.30.

Место проведения: ул. Димитрова, 66.

Стоимость билета 150-250 руб.

Бальная хореография

В Концертном зале АГИК состоится концерт выпускного курса кафедры бальной хореографии АГИК «Весь мир в танце».

Начало в 18.00.

Место проведения: пр. Ленина, 66.

Стоимость билета 100 руб.

Концерт «Один день маэстро»

В Государственной филармонии Алтая пройдёт концерт «Один день маэстро» из цикла «Забытые шедевры».

В концерте принимают участие: инструментальная капелла «КамерАнс», образцовый детский коллектив «Сентябринки», солист вокального мужского ансамбля ГФАК Игорь Куклев (баритон), дирижер Всеволод Жуков.

Начало в 18.30.

Место проведения: ул. Ползунова, 35.

Стоимость билета 100-300 руб.

14 апреля / суббота

Продовольственная ярмарка

В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки.

В Индустриальном районе ярмарка будет открыта в микрорайоне Новосиликатный (ул. Новосибирская, 16в).

В Ленинском районе ярмарка пройдёт в Научном городке.

Сразу две площадки откроются в Центральном районе: с. Лебяжье (ул. Центральная, 65а) и микрорайоне Затон (ул. Водников, 11).

Ярмарка в Октябрьском районе пройдёт по адресу: ул. Г. Титова, 9.

Время проведения: с 10.00 до 14.00.

Концерт «Ярмарка сибирская»

В Концертном зале «Сибирь» состоится совместный концерт оркестра «Сибирь» и ансамбля народной песни «Вечёрки», под названием «Ярмарка сибирская».

В концерте прозвучат произведения кемеровского композитора В. Пипекина.

Начало в 17.00.

Место проведения: пр. Ленина, 7.

Стоимость билета 200-350 руб.

Аниме-ярмарка

В ДК «Моторостроителей» пройдёт аниме-ярмарка.

Время проведения: с 17.00 до 19.00.

Место проведения: ул. Г. Титова, 50а.

Вход свободный.

15 апреля / воскресение

Фестиваль актёрской и авторской песни им. Валерия Золотухина

В Концертном зале АГИК пройдёт V Региональный фестиваль актёрской и авторской песни им. Валерия Золотухина «Вера. Надежда. Любовь».

Начало в 10.30.

Место проведения: пр. Ленина, 66.

Вход свободный.

Семейный театральный праздник «В гостях у Сказки»

В павильоне современного искусства «Открытое небо» пройдёт 3-ий семейный театральный праздник «В гостях у Сказки».

На этот раз праздник посвящен Пасхе и Алтайскому краю.

Организаторы подготовили для детей две программы.

• В 11.00 и 11.30 для детей от 2 до 6 лет покажут сказки алтайской писательницы Ирины Цхай «Волшебный кустик» и «Песни ёжика».

• В 12.00 для детей от 7 до 12 лет покажут «Вертеп о Царе Ироде».

Справки по тел. 8-913-225-8302.

Место проведения: ул. Чернышевского, 55.

Вход свободный.

Цирковой фестиваль

В барнаульском торговом центре пройдёт «Цирковой фестиваль».

Гости увидят метателя ножей, фокусников, клоуна, акробатические номера и ходулистов, шоу мыльных пузырей и веселое дог-шоу.

Всех гостей угостят сладостями.

Начало в 11.00.

Место проведения: ТРЦ «Праздничный», ул. Балтийская, 16.

Вход свободный.

Бэби-спектакль «Путаница»

На сцене теАRТральной площадки «СПИЧКА» пройдёт показ бэби-спектакля «Путаница», поставленного по одноимённому произведению Корнея Ивановича Чуковского

Спектакль будет интересен детям от 7 месяцев до 4 лёт.

Начало в 11.00.

Место проведения: ул. Ползунова, 37.

Стоимость билета 350 руб.