Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 13 по 15 апреля 

13 апреля / пятница
Вечер романсов
В Концертном зале АлтГУ пройдёт вечер романсов знаменитого музыканта старшего поколения Николая Корниенко «Воспоминание».
Начало в 17.30.
Место проведения: ул. Димитрова, 66.
Стоимость билета 150-250 руб.
Бальная хореография
В Концертном зале АГИК состоится концерт выпускного курса кафедры бальной хореографии АГИК «Весь мир в танце».
Начало в 18.00.
Место проведения: пр. Ленина, 66.
Стоимость билета 100 руб.
Концерт «Один день маэстро»
В Государственной филармонии Алтая пройдёт концерт «Один день маэстро» из цикла «Забытые шедевры».
В концерте принимают участие: инструментальная капелла «КамерАнс», образцовый детский коллектив «Сентябринки», солист вокального мужского ансамбля ГФАК Игорь Куклев (баритон), дирижер Всеволод Жуков.
Начало в 18.30.
Место проведения: ул. Ползунова, 35.
Стоимость билета 100-300 руб.
14 апреля / суббота
Продовольственная ярмарка
В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки.
В Индустриальном районе ярмарка будет открыта в микрорайоне Новосиликатный (ул. Новосибирская, 16в).
В Ленинском районе ярмарка пройдёт в Научном городке.
Сразу две площадки откроются в Центральном районе: с. Лебяжье (ул. Центральная, 65а) и микрорайоне Затон (ул. Водников, 11).
Ярмарка в Октябрьском районе пройдёт по адресу: ул. Г. Титова, 9.
Время проведения: с 10.00 до 14.00.
Концерт «Ярмарка сибирская»
В Концертном зале «Сибирь» состоится совместный концерт оркестра «Сибирь» и ансамбля народной песни «Вечёрки», под названием «Ярмарка сибирская».
В концерте прозвучат произведения кемеровского композитора В. Пипекина.
Начало в 17.00.
Место проведения: пр. Ленина, 7.
Стоимость билета 200-350 руб.
Аниме-ярмарка
В ДК «Моторостроителей» пройдёт аниме-ярмарка.
Время проведения: с 17.00 до 19.00.
Место проведения: ул. Г. Титова, 50а.
Вход свободный.
15 апреля / воскресение
Фестиваль актёрской и авторской песни им. Валерия Золотухина
В Концертном зале АГИК пройдёт V Региональный фестиваль актёрской и авторской песни им. Валерия Золотухина «Вера. Надежда. Любовь».
Начало в 10.30.
Место проведения: пр. Ленина, 66.
Вход свободный.
Семейный театральный праздник «В гостях у Сказки»
В павильоне современного искусства «Открытое небо» пройдёт 3-ий семейный театральный праздник «В гостях у Сказки».
На этот раз праздник посвящен Пасхе и Алтайскому краю.
Организаторы подготовили для детей две программы.
• В 11.00 и 11.30 для детей от 2 до 6 лет покажут сказки алтайской писательницы Ирины Цхай «Волшебный кустик» и «Песни ёжика».
• В 12.00 для детей от 7 до 12 лет покажут «Вертеп о Царе Ироде».
Справки по тел. 8-913-225-8302.
Место проведения: ул. Чернышевского, 55.
Вход свободный.
Цирковой фестиваль
В барнаульском торговом центре пройдёт «Цирковой фестиваль».
Гости увидят метателя ножей, фокусников, клоуна, акробатические номера и ходулистов, шоу мыльных пузырей и веселое дог-шоу.
Всех гостей угостят сладостями.
Начало в 11.00.
Место проведения: ТРЦ «Праздничный», ул. Балтийская, 16.
Вход свободный.
Бэби-спектакль «Путаница»
На сцене теАRТральной площадки «СПИЧКА» пройдёт показ бэби-спектакля «Путаница», поставленного по одноимённому произведению Корнея Ивановича Чуковского.
Спектакль будет интересен детям от 7 месяцев до 4 лёт.
Начало в 11.00.
Место проведения: ул. Ползунова, 37.
Стоимость билета 350 руб.