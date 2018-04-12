В «Букводоме» обсудят проблемы экологии

В Сокольниках проведут очередную встречу киноклуба, посвященную теме устойчивых городов.

Как сообщают представители «Букводома» парка «Сокольники», в рамках мероприятия состоится показ и обсуждение фильма «Рай или забвение. Проект Венера», снятого в 2012 году. Недавно члены ООН предоставили данные, согласно которым к 2030 году почти 60 процентов всего мирового населения будут жить в городских районах. Ввиду данного факта, важно обеспечить открытость, безопасность и экологическую устойчивость городов. Как известно, быстрые темпы урбанизации территорий оказывают негативное воздействие на природные ресурсы и окружающую среду.

С целью отобразить проблему и обсудить пути ее решения в «Букводоме» представят проект «Венера». Данный проект, разработанный известным футурологом и промышленным дизайнером Жаком Фреско, является моделью развития общества и города будущего.

Александра Лавренко, куратор экошколы, приглашает в «Букводом» постоянных и новых зрителей, которые неравнодушны к проблемам экологии. Также приглашаются все, кто интересуется темой устойчивого развития. Гости встречи смогут не только обсудить фильм, но и получат возможность пообщаться с единомышленниками и поделиться опытом.

Вход на мероприятие свободный. Для участия в проекте необходима регистрация (ФИО и номер телефона на почту bookvodom@gmail.com). Начало демонстрации фильма 13 апреля в 19:00.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».