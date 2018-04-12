Дети довели Ирину Безрукову до слез

19 апреля состоится общероссийская премьера мультипликационного фильма итальянского режиссёра Серджо Манфио «Леонардо: Миссия Мона Лиза». На предпоказ в столичный кинотеатр «Формула кино Европа» собрались звезды российского шоу-бизнеса и известные актеры.

Все присутствующие забыв о журналистах, камерах, делах и заботах и кинулись к вновь прибывшей гостье. Оказалось, что у кинозвезды день рождения. О возрасте женщин не говорят, но Ирина выглядит гораздо моложе своих 52 лет. Артистка с улыбкой принимала поздравления и цветы, но когда организаторы преподнесли огромного игрушечного медведя, роскошный букет роз и воздушные шары, не могла скрыть эмоций.

— Я сегодня чувствую себя, как ребенок!— растрогалась киноактриса, — Я и не ожидала, что мне подарят игрушку, которую я не могу поднять!

Но это был не единственный сюрприз. Когда все гости отправились в зрительный зал, Ирина получила видеопоздравления от детей, которые обращались к ней как к ровеснице. В кинозале было темно, поэтому слез именинницы не было видно, но глаза ее блестели.

Виновником торжества чувствовал себя и рэп-исполнитель Александр Степанов , известный как ST. Ведь один из пиратов говорил его голосом. На премьеру Александр пришел с женой и маленькой племянницей. Исполнителем русскоязычной версии звучащих в мультфильме песен выступил Миша Марвин

— Я очень люблю мультфильмы, — говорит припозднившаяся экс-участница скандального проекта «Дома-2» Дарья Пынзарь , — недавно я даже озвучила в мультике кота. Мне очень понравилось. А сейчас я отправляюсь в зал, смотреть «Леонардо: миссия Мона Лиза».

Создатели картины предполагают, что она наверняка понравится любителям приключений и биографических историй, ведь хорошо знакомые зрителю герои предстанут перед публикой в непривычных образах.

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