Быт космонавтов без грифа «секретно»

В День космонавтики самое время вспомнить о тех, благодаря кому этот праздник сегодня существует. Поэтому вполне закономерно, что именно 12 апреля в Музее космонавтики и ракетной техники имени Глушко, в помещениях которого раньше располагалась Газодинамическая лаборатория — первая в СССР научная организация по разработке ракет и ракетных двигателей, открылась выставка, рассказывающая обо всех этапах космической эры. 12 апреля 1961 года полетел в космос первый человек, 12 апреля 1973-го — бывшая лаборатория стала музеем, который сегодня отмечает 45-летие. И посетить его стоит и тем, кто хотел быть космонавтом, и тем, кто об этом даже не мечтал. Впечатлиться должны и те и другие.

На грани фантастики

Музей встречает посетителей словами «отца космонавтики» Константина Циолковского : «Земля есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Вот вырваться из колыбели на просторы Вселенной и мечтали фантазеры вроде Циолковского, которые в результате оказались правы: взлететь можно.

Хотя как у них это получилось, глядя на экспонаты выставки, понять невозможно. Потому что все эти двигатели, космические станции и прочие элементы, помогающие оказаться в космосе, мало того что поражают размерами, так еще и представляют собой очень сложносочиненные конструкции. Как в них разбираются специалисты — загадка. А уж как пришло кому-то в голову соединить именно эту трубочку именно с этим цилиндриком, чтобы в результате махина преодолела закон земного притяжения и умчалась к звездам, — вообще на грани понимания обычного человека.

И общее впечатление от представленных в музее «деталей» космических аппаратов — как от фантастического фильма. Вроде бы видишь все эти хитросплетения, но до конца поверить, что они могут-таки взлететь, не получается. А ведь взлетают…

Кошка — не кот, летать не боится

Гораздо доступнее для понимания истории животных, которых тоже запускали в космос. И если про Белку и Стрелку слышали все, то про кошку Фелисетт, которую в 1963 году отправили полетать французы, знают немногие. А это «эксклюзив», потому что кошки плохо себя ведут в замкнутом пространстве, и надо было придумать специальный контейнер, в котором Фелиссет было бы удобно. Интересно, что первоначально должен был лететь кот Феликс, но он — как настоящий мужчина — сбежал. Пришлось отправлять кошку. Она пробыла в космосе около двадцати минут и благополучно вернулась. Говорят…

А еще в космос летают собаки, обезьяны, крысы и мыши, гекконы и лягушки, кролики и мушки дрозофилы. Для каждого вида — свой контейнер. Их разновидности представлены на выставке. В одном даже торчит обезьянья голова — игрушечная.

Но если животное можно запихнуть в контейнер, то человека — проблематично. Хотя в музее можно увидеть ложемент кресла космического корабля «Союз», в котором «бороздили просторы Вселенной» космонавты в 1967 году, — и размерами он не поражает. Тесно в нем, наверное, было. Да и размер космонавтского туалета, который наконец-то увидели в натуральную величину те, кто этим вопросом сильно интересовался, буквально детсадовский.

Зато зона приема пищи вполне просторная. И для каждой банки, ложки-вилки своя ячейка и ремешок, которым они пристегиваются, чтобы не улетели. Ну и рацион питания обширный — от форели и икры «заморской» баклажанной до десерта из персиков. Всё в банках и тюбиках.

И невозможное возможно

А вот спускаемый аппарат космического корабля «Союз-16» больше похож на батискаф. И тоже весьма миниатюрный. Не слишком там было, скорее всего, удобно. Но функции свои он выполнял. А это в деле покорения космоса главное.

Невелика и автоматическая станция «Луна-9», которая в 1966 году впервые совершила мягкую посадку на Луне и передала на Землю фототелевизионное изображение лунной поверхности.

Примерно такого же размера — прибор для пробы грунта.

Зато, конечно, велики ракетные двигатели — то самое непонятное нагромождение металлических деталей разной конфигурации, из хаоса которого и рождается техническое совершенство, позволяющее осуществить, казалось бы, невозможное — просто оторваться от Земли или даже улететь на Луну. Вырваться, одним словом, из «колыбели».

Выставка в Музее космонавтики как раз наглядно и демонстрирует, что человек может всё. Ну или почти все…

интернет-журнал «Интересант»