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Автор снимка с горящим венесуэльцем стал лауреатом World Press Photo
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Автор снимка с горящим венесуэльцем стал лауреатом World Press Photo 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Названы победители престижного международного фотоконкурса World Press Photo 2018, сообщил оргкомитет премии.
Награда досталась венесуэльскому фотографу Рональдо Шемидту, поймавшему момент, когда один из протестующих против президента Николаса Мадуро оказался охвачен огнем после столкновений с полицией.
Среди тысяч снимков в этом году впервые был выбран шорт-лист из шести претендентов на главную награду «Фото года». Все ставшие лучшими кадры изображают последствия конфликтов в горячих точках либо действий террористов.
В прошлом году в главной категории «Фото года» победителем стал фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбиличи — награду он получил за снимок, сделанный непосредственно после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.
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