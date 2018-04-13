Автор снимка с горящим венесуэльцем стал лауреатом World Press Photo

Названы победители престижного международного фотоконкурса World Press Photo 2018, сообщил оргкомитет премии.

Награда досталась венесуэльскому фотографу Рональдо Шемидту, поймавшему момент, когда один из протестующих против президента Николаса Мадуро оказался охвачен огнем после столкновений с полицией.

Среди тысяч снимков в этом году впервые был выбран шорт-лист из шести претендентов на главную награду «Фото года». Все ставшие лучшими кадры изображают последствия конфликтов в горячих точках либо действий террористов.