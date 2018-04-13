Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста

Пышногрудые улыбающиеся красавицы в национальных костюмах — вы же так себе их представляете? Не хотелось бы вас огорчать, но на самом деле все может выглядеть по-другому.

Что такое Октоберфест? Конечно же, это праздник пива и красивых девушек. И с пивом вроде все понятно, а вот что касается пышногрудых немок-официанток, реальность иногда может отличаться от ожиданий.

Для начала хотелось бы обратить ваше внимание на то, что пиво вам может принести вовсе не официантка, а официант.

Более того, именно мужчины здесь работают в преобладающем большинстве, так как разносить огромные подносы с кучей тарелок и 10-12 кружек пива за раз очень и очень тяжело. Здесь нужна не хилая выносливость и сила.

Но даже если вас будет обслуживать девушка, совсем не факт, что она будет молодой и красивой. Германия в принципе не славится красивыми женщинами. Кроме того, на этом мероприятии остаются работать как можно дольше, потому что это довольно прибыльное дело. В связи с этим официантке может быть далеко за 30 лет.

В команду идут представительницы самых разных профессий. Здесь работают и врачи, и педагоги. Специально на время Октоберфеста они берут отпуск и трудятся по 12 часов за смену.

И еще один интересный факт, о котором вы наверняка не знали: официантки на празднике пива фактически являются частными предпринимателями. Они покупают пиво в пивных павильонах и с наценкой продают посетителям. Поэтому заработок официантки целиком зависит от нее самой. В среднем за смену одним человеком разносится до 100 кружек пива, по выходным дням — до 300.

Только представьте, как они устают после таких огромных подносов!

И после очередей на кухню.

Но, конечно, бывают на Октоберфесте и молодые симпатичные девчонки.