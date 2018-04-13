27 идей для выходных в Тюмени: смотрим итальянское кино, слушаем саундтреки из «Игры престолов», пишем диктант

Выходные в Тюмени предстоят насыщенные. Привлечь внимание зрителей пытаются лекторы, артисты, танцоры, спортсмены. Придётся выбирать, на что пойти, а что с сожалением пропустить. Удобная афиша от 72.ru должна помочь: в ней собраны самые интересные события уик-энда.

14 апреля, суббота

Сбор вторсырья (0+)

Весна — пора субботников. Но очищая окружающее пространство от мусора, мы не избавляемся от него насовсем. Проект «Круговорот» призывает исправить сложившуюся ситуацию. В эту субботу любой человек сможет принести мусор на переработку, но для этого нужно будет его рассортировать по категориям: макулатура, стекло, металлолом, текстиль, обувь, пластик. Подробнее о сортировке мусора можно узнать в группе проекта. Начните выходные с хорошего дела!

Когда: 14 апреля.

Где: сквер «Молодежный» — с 11:00 до 12:00; Малыгина, 51 — с 11:30 до 12:30; сквер «Комсомольский» с 12:00 до 13:00; сквер Болгаро-советской дружбы — с 12:30 до 13:30; Газовиков, 30 — с 13:00 до 14:00; Казачьи Луга, 4/1 — с 13:30 до 14:30.

Женский бизнес-форум (18+)

«Наша цель — способствовать развитию женского предпринимательства, организовать территорию для комфортного нетворкинга», — рассказывает организатор женского форума Ксения Бенедюк. О том, как женщине создать бизнес в мужском мире, поведают четыре опытных предпринимательницы, которых знают по всей стране. Историями успеха поделятся создатель бренда одежды Mamanonstop Евгения Лазарева, основатель и руководитель сети семейных ресторанов «АндерСон» Анастасия Татулова , музыкант, продюсер, участница «Фабрики звезд» Ирсон Кудикова и руководитель женской ассоциации Сколково Анна Резниченко.

Когда: 14 апреля, 11:00.

Где: Грибоедова, 6, корп. 1/7, отель «Ремезов».

Вход по регистрации.

На правах рекламы.

День больших скидок на недвижимость

Апрель 2018 года — удачное время, чтобы сделать выгодную покупку жилья. Если вы давно ищете идеальную квартиру, то «День больших скидок на недвижимость» — для вас. В Технопарке эксперты по недвижимости проведут бесплатные консультации, расскажут о ценах и о том, как найти самые недорогие квартиры в Тюмени. Крупнейшие застройщики презентуют квартиры в новостройках, суперскидки и выгодные акции. Банковские специалисты подберут ипотечный кредит по минимальным ставкам, расскажут, как рефинансировать уже имеющийся кредит. А в 12 часов всех желающих ждут на бесплатную автобусную экскурсию по новостройкам и загородным участкам. Внимание: на экскурсию нужно зарегистрироваться заранее.

Где: Республики, 142, Технопарк.

Когда: 14 апреля, с 10:00 до 17:00.

Вход свободный. Подробности здесь.

Тотальный диктант (12+)

Всероссийская акция по проверке знаний русского языка. Поверьте, это правда интересно. Бывшие отличники, например, могут запросто получить «двойку». Автором текста для «Тотального диктанта» в этом году стала писательница Гузель Яхина , автор романа «Зулейха открывает глаза». Текст состоит из трех частей: «Утро», «День» и «Вечер». Написать диктант можно на 15-ти площадках. Выберите одну из них на сайте.

Когда: 14 апреля, 13:00.

Вход свободный.

Кубок области по бодибилдингу (6+)

Самое весеннее соревнование! Кубок по бодибилдингу напомнит, что скоро пляжный сезон, а значит, пора в зал. Приходите смотреть на красивые тела и вдохновляться. Помимо соревнований здесь будет выставка спортивного оборудования, питания и одежды, спортсмены раздадут автографы, пройдёт розыгрыш призов.

Когда: 14 апреля, 13:00.

Где: Челюскинцев, 46, ДИ «Пионер».

Цена билета: 400 рублей.

Дни космоса: телескопы (0+)

Всю неделю в Тюмени проходили Дни космоса. В субботу мероприятие, посвященное Дню космонавтики, пройдёт на набережной. Участники смогут посмотреть в телескопы на дневное светило, а если будет облачно, можно будет поразглядывать земные объекты, что тоже интересно.

Когда: 14 апреля, 14:00.

Где: набережная, район Моста влюблённых.

Вход свободный.

Мастер-класс «Фруктово-цветочная композиция» (12+)

Как создать красивый, стильный, модный букет? Об этом расскажут преподаватели студии флористики и дизайна Kallisto. Основы флористики, законы цветовых сочетаний, создать букет — это целая наука! Приходите с друзьями и хорошим настроением. На мастер-классе будет работать фотограф.

Когда: 14 апреля, 14:00.

Где: Достоевского, 18, вход через «Абсолют».

Цена участия: 250 рублей.

Мастер-класс по медитации (14+)

Бесплатный урок по основам медитации и йоге. На занятии расскажут о строении тонкого тела, чакрах, энергии Кундалини, научат медитировать, управлять эмоциями и действиями, а также помогут сделать первый шаг на пути к самопознанию.

Когда: 14 апреля, 14:00.

Где: Свердлова, 5/2, офис 206, дверь справа, домофон 4.

Вход свободный.

Спектакль «Арт» (16+)

Комедия от Казанского камерного театра SDVIG по одноименной пьесе французского драматурга Ясмины Реза . «Сумасшедшая покупка картины врачом-дерматологом Сержем приводит его друга Марка в ярость и отчаяние. Этот абсурдный и безумно смешной конфликт пытается разрешить Иван. Вместо того, чтобы помирить своих друзей, он сам становится объектом насмешек, включая подробный анализ его личной жизни и предстоящей свадьбы, куда Марк и Серж приглашены как лучшие друзья. Под удар становится не только свадьба, но и пятнадцатилетняя дружба».

Когда: 14 апреля, 16:00.

Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос».

Цена билета: 300 рублей.

Студвесна: хореография (12+)

Студвесна теперь не просто студенческий фестиваль, а самое настоящее шоу, которое даёт перспективы начинающим творческим коллективам, и в подготовке которого задействованы профессионалы. Финальное шоу по хореографии — это настоящий праздник пластического искусства. После нескольких кастингов были отобраны лучшие из лучших. Кто получит Гран-при? Узнайте из первых уст!

Когда: 14 апреля, 17:00.

Где: Республики, 129, драмтеатр.

Цена билета: 200 рублей.

Спектакль «Ставка» (16+)

Спектакль в жанре трагикомедия от Казанского камерного театра SDVIG. Это пьеса о войне, которая уничтожает человеческие отношения, нормальное человеческое общение в традиционной форме. Для того, чтобы выжить в условиях диктатуры цинизма и безрассудства, есть только один способ самозащиты: невежество, ирония и ограниченность в своем мирке.

Когда: 14 апреля, 19:00.

Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос».

Цена билета: 400 рублей.

Фестиваль инди-рока (18+)

Indie Fest соберет на своей сцене сразу четыре местные группы, готовые показать, что же такое настоящая инди-рок музыка. В «Рокете» выступят тюменские музыканты «Комильфо», « Мария Кюри », «Тупые уроды» и ВИА «Южный парк».

Когда: 14 апреля, 19:00.

Где: Мурманская, 35, клуб Rocketa

Цена билета: 200–300 рублей.

Концерт группы Aeterna (16+)

Песни фолк-металлического проекта Aeterna основаны на мотивах и легендах старого мира. В них мрачные тайны средневековья и туман Альбиона, далекий Восток и мифическая Скандинавия, соленые брызги моря и черный флаг пирата… Мифы и предания оживают здесь спустя тысячелетия, а сказочность звучания этнических инструментов легко сплетается с тяжестью модернового звука нового времени.

На сцене Байконура группа презентует альбом «Легенда начинается». Огненные рифы и плавные баллады, уже полюбившееся и абсолютно новое, живой звук, легенды и отличное настроение — всё это ждёт вас в субботу вечером.

Когда: 14 апреля, 19:00.

Где: Максима Горького, 44/3.

Цена билета: 400–800 рублей.

Концерт группы Wildways (16+)

Wildways — это практически беспрецедентное явление на отечественной музыкальной сцене. Сейчас это, несомненно, один из самых стремительно развивающихся и набирающих аудиторию коллективов России, пробившийся из самых низов тяжелого андеграунда. Этой весной хардкор-бэнд Wildways презентует новую пластинку. Если не хотите пропустить концерт диких рокеров, отмечайте «DAY X» в календарях и спешите за билетами в «Дом Печати»!

Когда: 14 апреля, 19:00.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Цена билета: 700 рублей.

Soprano Турецкого (0+)

Хор Турецкого в представлении не нуждается. Возможно, скоро такая слава настигнет и женскую версию коллектива — арт-группу Soprano. Soprano — это созвездие женских голосов и романтический музыкальный коктейль в лучших традициях мирового шоу. Опера и мюзикл, классика и рок, звездные поп-хиты, киномузыка и авторские песни. Приходите и насладитесь хорошим вечером.

Когда: 14 апреля, 19:00.

Где: Осипенко, 1, ДК «Нефтяник».

Цена билета: 800–3500 рублей.

Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра (0+)

Тюменская филармония принимает участников Московского Пасхального фестиваля. В субботу на тюменской сцене выступит старейший коллектив страны — симфонический оркестр Мариинского театра под руководством всемирно известного дирижера Валерия Гергиева.

Когда: 14 апреля, 19:30.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1000–4000 рублей.

Концерт The Boredom Breakers (18+)

Самая рок-н-рольная тюменская ретрогруппа! Стиляги The Boredom Breakers в субботу отмечают восемь лет творческой деятельности. Любите Элвиса и всё такое? Приходите потанцевать и повеселиться. Ребята знают толк в задорных шоу!

Когда: 14 апреля, 20:00.

Где: 50 лет ВЛКСМ, 13, кавер-паб «Ё-бург».

Цена билета: 300–400 рублей.

С 14 по 22 апреля: российско-итальянский кинофестиваль (12+)

На выходных в кинотеатре «Премьер» стартует российско-итальянский кинофестиваль. В программе — новые фильмы Микеле Плачидо и Маргериты Буй, лучшие итальянские комедии последних лет, два альманаха короткого метра, День Рима и «Амели» по-итальянски. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Программа фестиваля — на сайте кинотеатра.

14-15 апреля: чемпионат России по скалолазанию (0+)

Хотите посмотреть на Индиану Джонса и Лару Крофт живьём? Приходите в легкоатлетический манеж. Здесь все выходные будут идти соревнования по скалолазанию. Такое вы видели только в кино! Эти юные спортсмены творят настоящие чудеса, каскадерские трюки, на которые страшно и в то же время очень увлекательно смотреть. Ловкость, смелость, упорство! Приходите зарядиться положительными эмоциями.

Когда: 14-15 апреля, 14:00.

Где: Луначарского, 12, Легкоатлетический манеж.

Вход свободный.

15 апреля, воскресенье

Студвесна: оригинальный жанр (12+)

Оригинальный жанр — самое непредсказуемое направление Студвесны. Только лучшие номера в исполнении артистов и творческих коллективов фестиваля: пластика и иллюзии, пародия и пантомима, а еще эквилибристика, акробатика, жонглирование и клоунада. Не пропустите!

Когда: 15 апреля, 12:00.

Где: Осипенко, 1, ДК «Нефтяник».

Цена билета: 200 рублей.

Английский разговорный клуб (16+)

Без практики язык не выучить. К счастью, возможность говорить по-английски теперь есть у каждого. И не только онлайн! «Пятый угол» приглашает на уже традиционный разговорный клуб. Пейте чай и кофе и говорите на английском под руководством наставников.

Когда: 15 апреля, 13:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена билета: 500 рублей.

Запись по телефону: 46-84-09.

Дни космоса: дроны и призы (0+)

В воскресенье участникам Дней космоса расскажут про дроны. Для чего нужны беспилотники, как они устроены и как с ними обращаться — суперполезное и интересное событие для поколения будущего! Кроме того, в воскресенье подведут итоги Дней космоса, победители получат призы.

Когда: 15 апреля, 15:00.

Где: Федюнинского, 67, ТРЦ «Остров», музей технологий «АТОМ».

Вход свободный.

Эра чемпионов (18+)

За зрелищными поединками по правилам бокса и ММА — в СК «Центральный». Юбилейное шоу «Эра чемпионов» обещает быть эпическим. Участниками турнира на этот раз станут бойцы России, Камеруна, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана. Яркие соревнования, розыгрыш IPhone 10 и концерт Птахи — экс-солиста группы «Центр» — шоу того стоит, не правда ли?

Когда: 15 апреля, 16:00.

Где: Орджоникидзе, 60, СК «Центральный».

Цена билета: 500–2500 рублей.

Спектакль «Пустые разговоры. Круглосуточно» (12+)

Спектакль от мастерской современного танца CAPSУЛА: «Где-то на краю света есть место, забытое богом. Даже не забытое, просто не тронутое. Об этом кусочке земли никто не знает. Живут там люди, о которых не знает никто. Которые никому не нужны и никому не интересны. Но люди эти знают то, что не знали все остальные на протяжении всей жизни… В каждом из нас есть такое место внутри себя. О котором не знает никто. И живут там люди, о существовании которых и не подозревают многие… И ведутся пустые разговоры круглосуточно о чем угодно, только не об этом месте».

Когда: 15 апреля, 18:00.

Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос».

Цена билета: 200 рублей.

Мастер-класс по живописи (12+)

На мастер-классе в «Пятом угле» будут рисовать пионы. Творческое пространство превратится в цветущий сад! Организаторы позаимствовали идею у китайцев, где каждый апрель проходит фестиваль пионов. Почему бы и в Тюмени не положить старт этой красивой традиции?

Когда: 15 апреля, 19:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена участия: 650 рублей.

Запись по телефону: 46-84-09.

Игры органных престолов (0+)

За необычным названием скрывается концерт трех талантливых музыкантов: Мария Блажевич (орган), Иван Беседа (гитара), Сергей Трифонов (мандолина). В органном зале тюменской филармонии прозвучат сочинения европейских королей — Людовика XIV, Фридриха II; произведения И. С. Баха, А. Вивальди, И. Альбениса. Также музыканты исполнят композиции из популярного сериала «Игра престолов». Кстати, в 16 часов Мария Блажевич проведет репетицию, посетить которую можно бесплатно.

Когда: 15 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 400–500 рублей.

«Мы обязательно встретимся, слышишь меня?». Дельфин обещал, Дельфин сделал. В воскресенье культовый певец поколения нулевых выступит в тюменском «Доме Печати». Чувственный всплеск и океан эмоциональной лирики, презентация новой пластинки вместе с давно полюбившимися треками — это то, что ждет нас на концерте. Не пропусти!

Когда: 15 апреля, 20:00.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Цена билета: 1500 рублей.