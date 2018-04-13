20 самых старых героев мультфильмов

8 апреля российской анимации исполнилось 106 лет. Именно столько лет назад Владислав Старевич выпустил в удивленный свет своих прекрасных жуков, разыгрывающих нешуточные драмы. Пока эти мумифицированные насекомые празднуют свой день рождения, мы расскажем о других мультероях-долгожителях.

КАК СТАРЕВИЧ И ДРУГИЕ ГЕРОИ-АНИМАТОРЫ ДВИГАЮТ ПРОГРЕСС

В топ «самых старых» вошли и более древние герои сказок, впервые воплощенные на мультэкране, и аутентичные персонажи раннего «Союзмультфильма» — но только те, у которых нашелся ярко выраженный характер.

Дамбо — 77 лет Милого летучего слоненка принес трудяга-аист в октябре 1941-го года. С тех пор малыш «с большими ушами» вошел в золотую копилку анимации и стал американским достоянием, а уже в следующем году мы увидим Дамбо вновь — в игровой экранизации с сильно измененным сюжетом, Евой Грин и от Тима Бертона

Пиноккио — 78 лет Деревянный мальчик был выточен из чурбачка на экраны 23-го февраля 1940-го года. Спасибо папе Карло за это чудо! Кстати, и в этом мультфильме, и в предыдущем спрятано немало такого, что в современной анимации можно найти только в очень взрослых лентах. А еще Пиноккио регулярно мастерят вновь и вновь: только сейчас сочатся слухи о съемках своих вариантов истории от студии Disney, Гильермо дель Торо и российских «Лицензионных брендов».

Том и Джерри — 78 лет Да, они действительно такие старые. Пилотный эпизод всемирно известного противостояния кота и мышонка вышел в 1940-м году. С тех пор за Томом и Джерри стоит детство большинства нынешних родителей, и погони даже не думают завершаться — недавно, например, вышла полнометражная лента про них и Вилли Вонку. К сожалению, на самом деле кошки и мышки столько не живут.

ТЕСТ: КАКОЙ МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛИННЕЕ?

Дед Иван — 79 лет Начинаем стряхивать пыль с довоенных неизвестностей. И перед нами самый случай, когда реальный возраст мультфильма более-менее соответствует персонажу. Дедушка Иван по сюжету ленты такой старый, что к нему уже и смерть пришла. Но находчивый герой отпросился посмотреть на жизнь сыновей, вдохновленно пропутешествовал по стране и вернулся просветленно-помолодевшим, чем и прогнал костлявую ко всем чертям. Работа известного мультипликатора Иванова-Вано отличается от других мультиков «Союзмультфильма» тех времен тем, что совсем не похожа на Disney.

Багз Банни из «Луни Тюнз» — 80 лет Находчивый самоуверенный кролик впервые появился на выпуклом экране в 1938-м году. И сразу вырвался в лидеры «Луни Тюнз», отметя своих четвероногих коллег на вторые роли. Конечно же, с той феноменальной наглостью, с которой Багз побеждает всех врагов, иначе и быть не могло! Список мультиков с его участием огромен и продолжает пополняться по сей день. В чем дело, Док? Вам что-то не нравится?

Маленький Мук — 80 лет На самом деле Вильгельм Гауф написал эту сказку аж в 1825-м, но в нарисованную плоскость Мук впервые перекочевал в 1938 году стараниями нашей соотечественницы Ольги Ходатаевой . Приключения маленького мудрого мизантропа сегодня не так часто вспоминают, и даже модных ремейков что-то не наблюдается, но ничего, рано или поздно доберутся. А пока можно вспомнить, с чего все начиналось.

Котофей Котофеич — 81 год Мы уже говорили, что кошки столько не живут? Самые известные рекордсмены книги Гиннесса заканчивают свой земной путь около 40. Но это совершенно не мешает котам нарисованным, и к данному вопросу мы еще обязательно вернемся. А пока просто посмотрите на остроумного Котофея из советского мультика и великолепную, на наш взгляд, дырку для хвоста в его штанишках.

Заяц Портной — 81 год Продолжаем вспоминать былых героев черно-белого анимационного фронта. Этот Заяц напортачил в клиентских костюмах в далеком 1937-м году, и кстати, он же (или кто-то из его потомства?) упорно продолжал появляться в мультиках «Союзмульфильма». Вспомните всех этих безымянных находчивых Зайцев из вашего детства!

Даффи Дак из «Луни Тюнз» — 81 год Американские черные кряквы, конечно, тоже столько не живут. Ну и что! Даффи плевать хотел на все правила, принципы и устои. Вредный, злобный и завистливый, этот селезень был буквально свихнувшимся сумасбродным персонажем. Хотя почему был? Он и сейчас есть. Интересно, Стивен Спилберг выбрал этого героя в качестве «аватара» из-за долгожительства или мерзкого характера?

Белоснежка— 81 год Девушка, которая разгуливала по лесу на каблучках и в платье, сопровождаемая зверюшками и собственным пением. Девушка, с которой начался полнометражный Disney, а точнее — полнометражная звучащая анимация вообще. Конечно, она гораздо старше — сказочные корни Белоснежки ведут в глубину веков. Но мы чествуем именно мультипликационную красавицу, которая продолжает появляться и радовать зрителей удивительной историей своей смерти. Простите, жизни.

Колобок — 82 года

Опять-таки, сказка про ожившее тесто на порядок старше, но и первый анимационный ком может похвастать солидным возрастом. Наш, отечественный, классический и страшноватый. Эту историю с гибелью главного героя в финале продолжают читать на ночь младенцам, а из образа Колобка рождаются другие удивительные круглые мультяшки — от российских жителей «Колобанги» до улыбчивых «Эмоджи».

Иггя из «Возвращенного солнца» — 82 года

Храбрый герой чукотской сказки вернул людям солнце, за что и был увековечен в народе, легендах и анимации. Иггя — один из первых персонажей «Союзмультфильма» с заметно выраженным характером. Мультфильм про него стал вторым для студии, что тоже вполне себе достижение. В общем, пусть на этого парня можно полюбоваться лишь единожды, Иггя все равно достоин вашего внимания и знания. Настоящий герой.

Второй анимационный селезень со скверным характером и возрастом, вызывающим искреннее уважение. Дональд Фонтлерой Дак упрям, вспыльчив и прекрасен. Он — хронический неудачник, потрясающий растяпа, заботливый дядюшка из свежих «Утиных историй» и главный конкурент мышонка, о котором парой пунктов ниже. В том числе и в вопросе количества прожитых лет.

Моряк Попай — 85 лет А вот этот крепыш вполне мог бы дожить до нынешнего реального возраста, особенно с его склонностью к здоровому питанию. Правда, шпинат вовсе не обладает такими чудотворными свойствами, какие рекламирует старенький мультсериал «Моряк Попай», но это неважно. Главное, что про сильнорукого борца со злодеями продолжают регулярно выпускать новые ленты, и кстати, вы знали, что про него сняли фильм с Робином Уильямсом в главной роли? Теперь знаете.

Лис Рейнеке из «Романа о лисе» — 88 лет И вновь работа нашего великого кукольного аниматора — Владислава Старевича. «Роман о лисе», он же «Рейнеке-лис», занимает прочное место во всевозможных подборках «легенды анимации», «100 мультиков, которые вы должны посмотреть» и так далее. Главный герой этого чудесного эпоса — хитрец Рейнеке (или Ренар) начал свое шествие по экранам в 1930-м году, сначала молча, а спустя семь лет с озвучкой. Уверены, этот французский средневековый рыжий пройхода еще не раз себя покажет в наилучшем свете.

Микки Маус из мультфильмов Disney— 90 лет Вы его ждали, и он тут, на четвертом месте нашей большой подборки. В ноябре текущего года Микки Маус будет отмечать свой внушающий трепет юбилей, и это наверняка будет громко, шумно и по-диснеевски красиво. А пока — честь, хвала и почитание этому дедушке всея анимации, Д’Артаньяну от мультфильмов и просто самому известному в мире мышонку, чья тень маячит в каждой работе крупнейшей анимационной студии мира. Кстати, Минни Маус тоже поздравляем, они ровесники.

Мойдодыр — 91 год Принято считать, что первое появление грозного начальника мочалок на экранах — это 1939 год, позже отреставрированное и переведенное в цвет. Однако это не совсем так. Самым первым анимационным Мойдодыром стал герой ленты Марии Бендерской, снятой в 1927-м году. К сожалению, мультик в свободном доступе не посмотреть, так что на картинке Мойдодыр 1939-го. А также на упаковках вашего стирального порошка, сантехники и с обложек «платиновых коллекций мультфильмов».

Принц Ахмед из «Приключений принца Ахмеда» — 92 года

Вполне себе возраст для арабского принца, между прочим. Правда, все, что мы видим в старом мультфильме — это силуэт героя. От этого происходящее с ним становится еще более завораживающим, магическим и странным. Мультфильмы в подобной технике французы продолжают снимать по сей день, а конкретно эти звучно-зрелищные приключения Ахмеда в далекой стране вдохновили известного аниматора Генри Селика на создание своих мультипликационных шедевров.

Щенок Бонзо — 96 лет Второе место по устоявшейся традиции занимает пес, про которого у нас мало кто слышал. И очень давно. А ведь когда-то у Бонзо был настоящий «фандом», выражаясь современным языком — открытки и блюдца с изображением смешного щенка сметали моментально, до сих пор коллекционными ценностями числятся. Рисовали про Бонзо и мультфильмы, благодаря которым мы его сейчас и вспоминаем. А прошло ведь без малого сто лет!

Кот Феликс — 99 лет Вот мы и вернулись к котам. Черно-белый Феликс впервые появился в немой анимации 1919-го года, с тех далеких пор не раз становился героем собственного мультсериала, многочисленных отсылок в культуре и в данный момент смотрит на вас с упаковки одноименного кошачьего корма. Да-да, это именно в честь того Феликса. Черно-белому котейке в следующем году отмечать столетний юбилей, с чем его искренне и поздравляем.

В заключение добавим, что, разумеется, случались мультгерои и еще более ранние. Например, динозавр Герти (1914 год — 104 года), про которую мы рассказывали в подборке мультиков, двигающих прогресс. Однако про нее не было отдельного мультика, только анимационная вставка в фильме. А талантливые японские аниматоры начали свои эксперименты аж в 1917! Но это тема для отдельного обзора.

Долгих вам лет и интересного просмотра!

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