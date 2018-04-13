Сколько стоят, чем питаются и опасны ли для людей: тюменка поселила в доме африканских сервалов

Длинные лапы, грациозная походка и большие ушки, которые придают особое обаяние этим экзотическим для Сибири животным… Знакомьтесь, перед вами — семья сервалов: самец Адам и две его жены — Ева и Афродита.

Вот такие они красавцы

О том, как африканские кошки поселились в Сибири, сколько стоит один котенок и нужно ли их бояться — в нашем сегодняшнем материале.

— Да, там все-все про нас — И кто тут к нам пришел?

Как сервалы появились в Тюмени

Первый сервал в доме Ирины Симагиной в пригороде Тюмени появился полгода назад. Девочка Ева, которой тогда был всего месяц, попала в Сибирь прямиком из подмосковного питомника.

— Я выкармливала ее из соски. Сервалов минимум до трех месяцев каждые два часа нужно кормить козьим молоком или заменителем кошачьего (его изготавливает производитель известной марки корма для животных). А это непросто. К тому же едят они очень долго. В дикой природе сервалы кормят малышей молоком больше полугода, — рассказывает Ирина.

— Ох, как вкусно!

Сейчас африканцы живут в доме вместе с Ириной, ее супругом и другими питомцами. Но совсем скоро они переедут в обустроенные специально для них апартаменты на втором этаже дома.

А вот так выглядит вольер животных на втором этаже. Свежий воздух и вид на озеро — идиллия

Что едят и во сколько обходится содержание

Едят сервалы только мясо с костями — дважды в день. Корм им категорически противопоказан.

— Основной рацион — суточные цыплята. Два раза в неделю им обязательно нужно давать перепелок. Для этого мы купили инкубатор и завели перепелов, чтобы свежая еда у сервалов была всегда. Прошлым летом начали разводить кроликов: питомцы мои тоже с удовольствием их едят. Интересно, что все острые кости они выбирают и оставляют несъеденными. Любят свежую травку щипать, даю им витамины. После года нужно раз в неделю устраивать сервалам разгрузочный день.

— Какой такой разгрузочный день?

Стоимость содержания взрослых сервалов, говорит их хозяйка, вполне скромная. На питание уходит порядка 1-1,5 тысяч в месяц на одного. Отдельный пункт — наполнитель и витамины. Особенно нравятся они Адаму: мальчуган пьет их прямо из ложечки.

Неприхотливы животные и в уходе: купать их не нужно, хоть к воде они относятся очень лояльно. Прививки — точно такие же как кошкам: от бешенства и вирусных заболеваний. Если нужна помощь специалиста — ветеринар приезжает к ним домой.

Гулять — на поводке либо в вольере

Малютки сервалы поначалу самостоятельно гуляли в огороде. В то время особенно интересно было наблюдать за малышами, которые чирикали, заманивая таким образом птичек.

И гулять, и на солнышке валяться — все любят эти пятнистые красавцы

Сейчас же выгул — строго на поводке или в вольере (их у африканцев целых два: на первом и втором этажах).

И, конечно же, покорять высоту — тоже любят

Однажды, кстати, Ева и Афродита решили прогуляться самостоятельно — сняли «крокодил» с приоткрытого окна и отправились изучать окрестности.

— У меня был шок: зима, четыре утра. Беру Адама на поводок и иду искать их. И что вы думаете? Он привел меня к ним. Сначала к одной девке, а потом ко второй. Они набегались и сидели неподалеку. Не страшно было, что они убежали бы — далеко не пойдут. Но я сильно переживала, чтобы их кто-нибудь из соседей не подстрелил, приняв за дикое животное, — вспоминает Ирина.

А вот и то самое окно

Сколько стоят котята сервалов

Стоимость котят зависит от их пола и возраста. Самцы и взрослые животные обойдутся дешевле.

Вот таким был один из малышей в детстве. Ну что за умиление?

— В среднем котята из питомника стоят 6-7 тысяч долларов. Еву я купила за 400 тысяч рублей, Адама — за 5,5 тысяч долларов. Вторую девочку, Афродиту, мне продали с небольшой скидкой за 5 тысяч долларов, — рассказывает хозяйка экзотических питомцев.

Как приручить дикое животное

Есть определенные правила для того, чтобы африканцы привыкли к человеку. К примеру, их забирают от матери еще до того, как малыши откроют глаза. Первым, кого они увидят, должен быть человек.

Ирина без проблем целуется-обнимается со своим питомцем

— Их нужно брать в возрасте до трех месяцев. Потом они очень тяжело привыкают к человеку. Бывает, что взрослых особей продают со скидкой. Но приручить их почти невозможно, — говорит Ирина.

Кратко про отношения с другими животными: все дружат. Боится сервалов только малютка-шпиц. Поэтому живет отдельно от них И коты, и мейн-куны — спят тоже все вместе.

Вдвоем — теплее и мягче

Еще — кратко про отношения с детьми

А вот — об отношениях к незнакомцам. Сначала присматриваются, а затем подпускают к себе

«Ревнует к мужу»

Даже одомашненное животное требует много внимания, а еще — любви и ласки. Чтобы их характер не проявлялся во всех красе, нужно максимально корректно не позволять питомцу показывать признаки диких предков. По словам тюменки, в содержании сервалов важно показать им, кто хозяин.

— Ну что я могу сказать? Мы же хорошие!

— Но не всегда…

Африканские красавцы, как и другие их сородичи, очень любят играть и бегать. Похволяют им это делать вдоволь. Правда, игрушки долго у них не живут.

— Удовольствие то какое!

— Они не опасны: не кусаются и не царапаются. Могут шипеть. Но это защитная реакция, когда им страшно. Раньше все трое ладили с моим мужем. Девочки и сейчас нормально на него реагируют. А вот Адам, когда подрос, стал сильно ревновать к супругу, — рассказывает их хозяйка.

Ирина и ее любимец Адам

Но к Ирине он по-прежнему относится очень ласково и дружелюбно. Получая взамен множество комплиментов, любви и заботы. Впрочем, как и остальные красавцы-сервалы.

— Посмотри, ушли уже корреспонденты?

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