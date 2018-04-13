В Красноярске подсветят Коммунальный мост

Для оформления пространств Красноярска разработаны новые цветосветовые решения. Мастер-план подсветки представили на КЭФ.

Подсветить планируется левобережную набережную, включая такие здания, как Речной вокзал, Краеведческий музей, а также Коммунальный мост. Свои решения разработаны для фасадов пр. Мира, Вокзальной и Красной площадей.

Кроме того, задуманы световые панорамы «Над Красноярском»: с включением Караульной горы, Такмака и Бобрового лога и «Красивые берега» — с «обновленными» островами Молокова, Татышева и Отдыха.

По словам архитектора Александра Осадчего, в результате подсветки должно возникать ощущение, что «Красноярск прекрасен не только днем, но и вечером».

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