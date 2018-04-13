Творческая мама двоих детей продолжает выдумывать мультяшные блюда

Мы уже писали вам об австралийке Лалех Мохмеди, которая готовит удивительные блюда для своего ребенка. Каждое блюдо — это какой-то мультяшный персонаж, созданный подручными «съедобными» средствами. Таким образом дети сметают с тарелки все, даже если там затесалось противное брокколи.

В августе 2017 года Лалех стала мамой второй раз, но это не остановило ее в творческом подходе к готовке. Она продолжает готовить мультеду для своего сына Джейкоба и ждет, пока подрастет малышка Чарли Роуз , чтобы и она могла насладиться мамиными шедеврами.

Tlum.Ru и кулинарный конкурс «Супермапа» собрали новую порцию красивых и полезных блюд от Лалех для вашего вдохновения.

Карл Фредриксен из «Вверх» в образе демона и ангела

Мелман, «Мадагаскар»

Череп в стиле «Тайна Коко»

Йоземит Сэм, Looney Tunes

Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»

Роуз, «Корпорация монстров»

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

Белль, «Красавица и Чудовище»

Персонажи из «Истории игрушек»

Мисс Барашкис, «Зверополис»

Стич, «Лило и Стич»

Чеширский кот, «Алиса в Стране чудес»

Ральф, «Ральф»

Бальтазар, «Гадкий Я 3»

Грю с дочками, «Гадкий Я»

Лягушонок Кермит, «Маппет-шоу»

Норман, «Тайная жизнь домашних животных»

Пуа, «Моана»

Если вы с детьми приготовите что-то подобное, то победа в конкурсе «Супермапа» вам обеспечена! А значит и призы будут вашими! Напомним, что среди них семейный отдых в шикарном отеле, подарочные наборы от издательства «Эксмо» и умная техника от Redmond. Присылайте свои видео-рецепты на сайт «Супермапы» и ждите 1 июня. Ведь именно тогда на фестивале «Мультимир» будут объявлены победители! Подробнее о конкурсе на официальном сайте.

Всего вам самого вкусного!

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