Творческая мама двоих детей продолжает выдумывать мультяшные блюда 

Мы уже писали вам об австралийке Лалех Мохмеди, которая готовит удивительные блюда для своего ребенка. Каждое блюдо — это какой-то мультяшный персонаж, созданный подручными «съедобными» средствами. Таким образом дети сметают с тарелки все, даже если там затесалось противное брокколи.
В августе 2017 года Лалех стала мамой второй раз, но это не остановило ее в творческом подходе к готовке. Она продолжает готовить мультеду для своего сына Джейкоба и ждет, пока подрастет малышка Чарли Роуз, чтобы и она могла насладиться мамиными шедеврами.
Tlum.Ru и кулинарный конкурс «Супермапа» собрали новую порцию красивых и полезных блюд от Лалех для вашего вдохновения.
Карл Фредриксен из «Вверх» в образе демона и ангела
Мелман, «Мадагаскар»
Череп в стиле «Тайна Коко»
Мигель, «Тайна Коко»
Йоземит Сэм, Looney Tunes
Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»
Роуз, «Корпорация монстров»
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
Белль, «Красавица и Чудовище»
Персонажи из «Истории игрушек»
Мисс Барашкис, «Зверополис»
Стич, «Лило и Стич»
Чеширский кот, «Алиса в Стране чудес»
Ральф, «Ральф»
Бальтазар, «Гадкий Я 3»
Грю с дочками, «Гадкий Я»
Лягушонок Кермит, «Маппет-шоу»
Норман, «Тайная жизнь домашних животных»
Пуа, «Моана»
Если вы с детьми приготовите что-то подобное, то победа в конкурсе «Супермапа» вам обеспечена! А значит и призы будут вашими! Напомним, что среди них семейный отдых в шикарном отеле, подарочные наборы от издательства «Эксмо» и умная техника от Redmond. Присылайте свои видео-рецепты на сайт «Супермапы» и ждите 1 июня. Ведь именно тогда на фестивале «Мультимир» будут объявлены победители! Подробнее о конкурсе на официальном сайте.
Всего вам самого вкусного!
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