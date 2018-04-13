Ещё
Творческая мама двоих детей продолжает выдумывать мультяшные блюда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Творческая мама двоих детей продолжает выдумывать мультяшные блюда 

Tlum.ru 40 минут назад
Фото: Tlum.ru
Мы уже писали вам об австралийке Лалех Мохмеди, которая готовит удивительные блюда для своего ребенка. Каждое блюдо — это какой-то мультяшный персонаж, созданный подручными «съедобными» средствами. Таким образом дети сметают с тарелки все, даже если там затесалось противное брокколи.
В августе 2017 года Лалех стала мамой второй раз, но это не остановило ее в творческом подходе к готовке. Она продолжает готовить мультеду для своего сына Джейкоба и ждет, пока подрастет малышка Чарли Роуз, чтобы и она могла насладиться мамиными шедеврами.
Tlum.Ru и кулинарный конкурс «Супермапа» собрали новую порцию красивых и полезных блюд от Лалех для вашего вдохновения.
Карл Фредриксен из «Вверх» в образе демона и ангела
Мелман, «Мадагаскар»
Череп в стиле «Тайна Коко»
Мигель, «Тайна Коко»
Йоземит Сэм, Looney Tunes
Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»
Роуз, «Корпорация монстров»
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
Белль, «Красавица и Чудовище»
Персонажи из «Истории игрушек»
Мисс Барашкис, «Зверополис»
Стич, «Лило и Стич»
Чеширский кот, «Алиса в Стране чудес»
Ральф, «Ральф»
Бальтазар, «Гадкий Я 3»
Грю с дочками, «Гадкий Я»
Лягушонок Кермит, «Маппет-шоу»
Норман, «Тайная жизнь домашних животных»
Пуа, «Моана»
Если вы с детьми приготовите что-то подобное, то победа в конкурсе «Супермапа» вам обеспечена! А значит и призы будут вашими! Напомним, что среди них семейный отдых в шикарном отеле, подарочные наборы от издательства «Эксмо» и умная техника от Redmond. Присылайте свои видео-рецепты на сайт «Супермапы» и ждите 1 июня. Ведь именно тогда на фестивале «Мультимир» будут объявлены победители! Подробнее о конкурсе на официальном сайте.
Всего вам самого вкусного!
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Великолепные тортики с мультяшками
Tlum.ru: последние новости
Персонажей сказок и мультиков превратили в героев фантастических боевиков Первый в России аниме-телеканал Fan заработает в июне 17 лучших мультиков про пришельцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть33
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина67
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой26
Классика и гениталии: что не так с нашим театром160
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова8
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение