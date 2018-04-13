Фотокорреспондент «России сегодня» стал лауреатом «Оскара» в мире фотографии

Валерий Мельников создал проект в соавторстве с режиссёром монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильёй Свеженцом. Героями стали мирные жители одной из деревень Донбасса возле линии соприкосновения. Это женщины, старики и дети, которые прячутся от обстрелов в школьном подвале.

"Во время своих поездок я встретил Валентину, одну из жительниц поселка Шахты 67, которая вместе со своими односельчанами пряталась в подвале разрушенной школы. И когда я с ними познакомился, я понял, что это важно. Эта история сильно меня потрясла, и я решил рассказать ее людям", — рассказывает фотокорреспондент Валерий Мельников.