Фотокорреспондент «России сегодня» стал лауреатом «Оскара» в мире фотографии 

Фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Валерий Мельников стал лауреатом высшей международной награды World Press Photo-2018. Её ещё называют «Оскаром» в мире фотографии. Награду заслужил проект «Под землёй».
Валерий Мельников создал проект в соавторстве с режиссёром монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильёй Свеженцом. Героями стали мирные жители одной из деревень Донбасса возле линии соприкосновения. Это женщины, старики и дети, которые прячутся от обстрелов в школьном подвале.
"Во время своих поездок я встретил Валентину, одну из жительниц поселка Шахты 67, которая вместе со своими односельчанами пряталась в подвале разрушенной школы. И когда я с ними познакомился, я понял, что это важно. Эта история сильно меня потрясла, и я решил рассказать ее людям", — рассказывает фотокорреспондент Валерий Мельников.