Ещё
Фотокорреспондент «России сегодня» стал лауреатом «Оскара» в мире фотографии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотокорреспондент «России сегодня» стал лауреатом «Оскара» в мире фотографии 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Валерий Мельников стал лауреатом высшей международной награды World Press Photo-2018. Её ещё называют «Оскаром» в мире фотографии. Награду заслужил проект «Под землёй».
Валерий Мельников создал проект в соавторстве с режиссёром монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильёй Свеженцом. Героями стали мирные жители одной из деревень Донбасса возле линии соприкосновения. Это женщины, старики и дети, которые прячутся от обстрелов в школьном подвале.
"Во время своих поездок я встретил Валентину, одну из жительниц поселка Шахты 67, которая вместе со своими односельчанами пряталась в подвале разрушенной школы. И когда я с ними познакомился, я понял, что это важно. Эта история сильно меня потрясла, и я решил рассказать ее людям", — рассказывает фотокорреспондент Валерий Мельников.
Вести.Ru: последние новости
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце Ученые Port Down трудились над смертоносными газами и микроорганизмами Она помогала по-новому увидеть мир: не стало Ирины Токмаковой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть33
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина67
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой26
Классика и гениталии: что не так с нашим театром160
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова8
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение