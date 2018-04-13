16 «чудес» печатника Федорова

Вообще-то Евгений Федоров — генеральный директор киржачской типографии, и его бизнес, к слову, весьма успешный, — печать дипломов об образовании. Но если перечислять все, что он делает, то может показаться, что речь идет о нескольких людях одновременно. А все потому, что Евгений твердо верит: его родной 30-тысячный Киржач, что на границе с Подмосковьем, — целая вселенная, которую можно сделать «туристической Меккой». Только для этого надо создать здесь 16 достопримечательностей.

Эксперимент над средой

"Я говорю об этом полушепотом, но для меня это все — в некотором смысле социально-психологический эксперимент над родным городом. Я согласен с психологами-бихевиористами, которые считают, что среда определяет поведение человека. Именно поэтому несколько лет назад я начал готовить город к туризму. Вместе с коллегами мы решили создавать интересные места, инфраструктуру, чтобы люди полюбили свой город и не стремились отсюда", — говорит Евгений. Он считает: чтобы туристам было что в городе показать, в нем должно быть не меньше 16 достопримечательностей. «Потому что если приедет одновременно три автобуса, то придется разводить логистические потоки, одновременно строить разные маршруты. В Киржаче уже созданы 13 из 16 арт-пространств. Нам осталось немного, всего три», — так видит свою задачу Евгений.

Его детство прошло в девятиметровой комнате киржачского барака, а мечтателем Евгения сделала Москва, куда он отправился учиться после школы. Спустя 20 лет, с политологической диссертацией и опытом работы на «Гознаке», в 2010 году Федоров вернулся на родину и выкупил долю местной типографии, одной из старейших в стране. Сегодня здесь разрабатывают и выпускают бланки документов об образовании для школ, ссузов, вузов и даже детских садов.

"Все началось с того, что мы хотели, чтобы у сотрудников Киржачской типографии была хорошая пикниковая зона, где бы мы отдыхали, устраивали мероприятия и праздники. И пришло в голову, чтона выезде из города есть знакомое всем, но заброшенное место — Вшивая горка. Мы подумали, что там хорошо отдыхать и приглашать туда артистов. Поэтому в одном месте сделали сцену, рядом почистили пляж, копнули историю", — говорит Евгений.

Столь специфическое название Вшивая горка получила после войны 1812 года. Зимой 1813 года здесь были созданы лазарет и карантинная зона, где лечились владимирские ополченцы, заболевшие на фронте тифом, педикулезом и холерой. Позднее, в годы Великой Отечественной, неподалеку проходила линия обороны Москвы, а в 60-е годы на Вшивой горке любили отдыхать члены первого отряда космонавтов, которые тренировали парашютные прыжки на местном аэродроме. Во время одного из таких тренировочных полетов под Киржачом в 1968 году разбился Юрий Гагарин

"Я несколько лет назад спрашивал здесь: а куда молодежь ездит цветочки положить? Не к Ленину же. Мне отвечали, что ездят к месту гибели Гагарина и Серегина под Киржачом. Это прекрасно, но это же место гибели. Это дань уважения, а где же позитив? Отвечали, что за позитивом ездят в Александровскую слободу" (в 30 км от Киржача — прим. ТАСС ). Но Евгению не хотелось, чтобы молодые пары в один из самых важных дней своей жизни уезжали за пределы области. И он сделал так, что теперь в день свадьбы молодые, наоборот, приезжают из Александровской слободы в Киржач.

За несколько лет Федоров построил на Вшивой горке скамью примирения, дерево желаний, огромные обручальные кольца, на которых уже множество замочков молодоженов. Чтобы оборудовать музейно-парковую зону, сами сотрудники типографии выходили на субботники, стригли кусты, чистили берег и вывезли отсюда 30 КамАЗов мусора. Так Вшивая горка и превратилась в излюбленное место для семейного отдыха киржачан и жителей соседних областей.

А еще Федоров создал здесь экспозицию, посвященную ополченцам 1812 года, музей оборонительных сооружений с настоящими землянками и дзотами и памятник космонавтам.

Следующим «арт-объектом» стал Типографский мост, прославивший Киржач на всю страну. Это было связано с тем, что примерно в это же время типография Федорова расширилась и переехала в новое здание в отдаленном районе города за рекой Киржач.

"Я посчитал, что перевозка людей на работу дважды в день, учитывая, что у нас не было своего автобуса, а город нам его не выделял, обходилась достаточно дорого, и люди зависели от транспорта". Тогда Евгению и подумалось: а что если построить мост напрямую — всего около 500 метров, семь минут ходьбы от центра города.

"То есть сначала это была практическая идея. А потом я понял, что это будет еще и арт-объект. Я почитал, что 550-метровый мост есть в Башкирии, померил «гугл-метром», увидел расстояние 555 метров и так возрадовался тому факту, что он еще и получится самым длинным", — вспоминает Евгений.

В итоге мост стал подарком городу и коллективу в день 85-летия типографии, которое с размахом отметили в августе 2016 года. Представители Книги рекордов России зарегистрировали его как «Самый длинный деревянный пешеходный мост в России», а местные жители с удовольствием пользуются им и зимой и летом.

Новые бренды города

Главной достопримечательностью Киржача, известного с XIV века, является древний Благовещенский женский монастырь, основателем которого считается Сергий Радонежский . Представители церкви пока не идут на то, чтобы предоставить туристам возможность совмещать посещение арт-объектов с поклонением святыням. Но Евгению удалось создать в этих местах смотровую площадку и городскую легенду о том, как Зайчушка полюбила белого совенка — символ Киржача.

С нее открывается вид на реку Киржач и Благовещенский монастырь. Насколько полюбилось это место горожанам и туристам, говорит факт, что нос и яблочко Зайчушки натерты до блеска: кто-то просит у нее богатства, кто-то счастья, кто-то прибавления ума.

Эту и еще с десяток местных легенд Евгений Федоров изложил в форме детских сказок и выпустил красочные книги, пронизанные любовью к здешним местам. Есть история про Сергия Радонежского, про героев Вшивой горки, про резчиков-аргунов, в апреле этого года презентуют новую книгу, изданную в местной типографии, — про космонавтов.

В память о первом космонавте Юрии Гагарине в центре Киржача недавно появился его огромный портрет, написанный на фасаде жилого дома, стоящего напротив типографии. Художников Федоров приглашал из Москвы. Возле типографии — тоже музей. Под открытым небом Федоров собирает по всей округе резные наличники, выполненные в местной технике — аргуновской резьбе.

А напротив этого музея — главная гордость мецената, его первый музей меди и латуни, посвященный истории медно-латунного производства под Киржачом с уникальными самоварами киржачских заводов Шапошниковых, Любимовой и Зиминых-Аленчикова, богатой коллекцией содержащих медь минералов и редкими старинными вещами, которые киржачане привозят сюда со всего света. Фонд музея собирали три года.

Чтобы продвигать туристический бренд малой родины, Федоров придумал и напитки «Киржадос» и «Киржагон», которые выпускаются только экспериментальными сувенирными партиями. А вот деревья высаженного несколько лет назад плодово-ягодного сада «Киржэль» подрастают быстро, и когда-нибудь, возможно, он станет известным на весь мир.

Квартира Вознесенского и 500 тонн минералов

Чем еще осчастливить туристов, заглянувших в Киржач, печатник Федоров уже придумал. В ближайшее время начнется работа над созданием мемориала в доме, где жила бабушка Андрея Вознесенского.

В доме, когда-то принадлежавшем купцу Мараеву, открылись ресторан местной кухни «Мараев» и детский театр «Совенок» — развивающий центр, рассказывающий о киржачских традициях. Следующая идея — музей ледниковых камней. В экспозиции представят нетипичные для Владимирской области камни — мрамор, габбро-диабазы, диориты, всего около 50 видов минералов, которые были найдены при добыче полезных ископаемых в местных карьерах. По приблизительным подсчетам, вес экспонатов музея составит около 500 тонн.

"Музей ледниковых камней — это не просто музей ради музея. Удивительно, что ледник 800 млн лет назад остановился на границе Киржачского района, ровно на границе с приграничной деревней Зеленцы. Там уже идут горки и ледниковые расщелины. Ледник остановился именно у границы Киржача, я не могу пройти мимо такого факта. К тому же в советское время здесь была одна из крупнейших в России геологических станций, здесь геологи со всей страны жили. Не сделать здесь музей ледниковых камней и не посвятить его геологии нельзя", — Евгений не скрывает восторга.

В общем, Киржач обрастает новыми музеями и рекреациями с фантастической скоростью, учитывая, что все проекты Федоров реализует за свой счет.

"Если говорить о наших вложениях в культурные проекты, то недвижимости куплено, наверное, на 50 миллионов — это не глобальные деньги. Плюс другие работы — в сумме порядка 100 миллионов, но многое мы делаем своими собственными силами", — говорит он. Во многом меценату сегодня начинают помогать и местные жители, и организации.

Например, камни для музея ледниковых камней бесплатно решили предоставить геологоразведчики из «Киржачгеологии». Сначала руководство компании отнеслось к проекту как к несерьезному, но, увидев типографский мост, решили присоединиться. Кто-то предлагает для музеев старинную мебель.

"Я понимаю, что, выстави эту мебель на продажу, человек бы получил немалые для Киржача деньги — 10, 20, 40 тысяч рублей. Нам подарили старинный буфет. Когда мы делали музей меди и латуни, нам приносили самовары. Мы ездили по деревням, и люди даже большие деньги не хотели брать. По пять тысяч мы отдавали за самовары, стоимость которых 100−150 тысяч. Редчайшие шапошниковские самовары. Это серьезная помощь. Это тоже понимание людьми той миссии, которую мы делаем", — отмечает директор типографии.

Самоидентификация горожан

Первыми результатами своей культурно-экспериментальной работы Евгений Федоров в целом доволен, говорит, сегодня киржачане совсем иначе относятся к благоустройству города, чем пять лет назад. Раньше вандалов было больше, и город не сразу принимал новые идеи. Школьники, даже отличники, разбивали урны, и приходилось идти в школу, чтобы поговорить. Даже Зайчушку специально сделали вислоухой, чтобы не оторвали уши. А теперь уже сами горожане начинают следить за порядком.

"Три подростка 16−17 лет воровали камеру с нашего фонаря, они не думали, что она работает, и мы их вычислили чрез два дня. Их стали искать. Они не просто нашлись, пришли синие в полицию. Синие, потому что их нашли какие-то пацаны, отколошматили и в полицию привели за то, что они безобразничали на улице. Мы вышли уже на тот уровень, когда люди добровольно берут на себя наблюдение за порядком на всех объектах, и это не служба безопасности. Простые люди посматривают", — рассказывает Евгений.

Своим достижением Федоров и его команда считают то, что люди начинают с гордостью рассказывать про свой город.

"Мы дали городу новую содержательную сторону, люди начинают рассказывать гостям из других городов про самый длинный мост, про Зайчушку, Гагарина и музей аргунов". Недавно, когда Федоров участвовал в «Поле чудес», Якубович произнес: «А, это тот самый легендарный Киржач». «Мы уже легендарными становимся, — радуется Федоров. — Фактически этого эффекта мы достигли за четыре года».

Эффект Федорова уже отмечен на всех уровнях. В 2016 году он стал «Человеком года» в Киржаче, «Меценатом года Владимирской области», осенью 2017 года получил диплом Российской национальной премии «Меценат года». В январе 2018 победил в областном конкурсе «Владимирская книга года» как автор лучшей художественной детской книги — серии «Сказание о земле Киржачской»

"Мы сумасшедшие в том, что мы не занимаемся благотворительностью в привычном смысле этого слова. Мы занимаемся социальным шефством", — говорит Евгений. Он считает, что это под силу любому человеку в любом городе.