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«Водный союз» просит курганцев рассказать, у каких люков нет крышек
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«Водный союз» просит курганцев рассказать, у каких люков нет крышек 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Ресурсоснабжающая организация «Водный союз» обратилась к горожанам с просьбой. Если вы увидите, что у люка в вашем дворе или на одной из улиц нет крышки или она сломана — сообщите об этом по телефону 46-11-73 или через сайт в разделе «Обратная связь». Главное — указать как можно более точный адрес люка — например, номера домов, рядом с которыми он находится. Также курганцев просят не ставить на место крышки самим и просят предупредить детей, чтобы они не играли рядом с колодцами.
— Если специалисты обнаруживают, что колодец принадлежит не «Водному союзу», такая заявка сразу же передается в соответствующие службы и организации, а сам колодец огораживают либо закрывают временной деревянной крышкой, — объясняют в пресс-службе компании.
Чаще всего отсутствие крышек люков связано с их кражей. В 2017 году специалисты «Водного союза» установили 278 чугунных и 346 полимеро-песчаных люков и отремонтировали 702 колодца.
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