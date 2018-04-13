Курганский Дворец детского юношеского творчества дождался ремонта

Подрядчик начал ремонт Дворца детского (юношеского) творчества в самом центре Кургана. Здание под литерой «А» было построено 65 лет назад — торжественное открытие Дворца пионеров и школьников им. К. Мяготина (так в те времена он назывался) прошло в 1954 году. Уже в то время во дворце работали 170 кружков и секций, которые посещали более двух тысяч курганских ребят. В 2000 году этот корпус был признан «Памятником архитектуры местного значения», а в прошлом году… аварийным, после чего это здание и вовсе закрыли. Почти три тысячи воспитанников занимались в относительно новом соседнем корпусе — его построили в 1980 году.

В этом году, как уточнялось в ходе совещания, на ремонт ДД (Ю) Т в городском бюджете запланирована сумма в размере 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города. На эти деньги полностью отремонтировать фундамент, стены, перекрытия, кровлю, лестничные марши, оконные и дверные блоки, инженерные коммуникации отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации.

За ремонтом здания установили еженедельный контроль

— Ремонт ДД (Ю) Т должен стать ремонтом «на века». Каждый из работников вашей организации должен понимать, что дворец сегодня является одним из самых востребованных учреждений дополнительного образования в городе; его посещают тысячи детей, поэтому и к выполнению работ нужно подойти не просто ответственно, а, как говорится, «с душой». Необходимо выполнять все работы на совесть, не допуская простоев, — сказал подрядчику руководитель администрации Андрей Потапов

Подобные планерки, как отмечалось, в ДД (Ю) Т будут проводиться еженедельно.