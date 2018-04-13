Джеймс МакЭвой и Билл Хейдер сразятся со злом в «Оно 2» 

Звезда франшизы «Люди Икс» Джеймс МакЭвой и комик Билл Хейдер («Силиконовая долина») готовы присоединиться к Джессике Честейн в сиквеле «Оно».
Если переговоры пройдут успешно, то МакЭвой достанется роль взрослого Билла Денбро, основателя «Клуба неудачников», превратившегося в успешного писателя. Билл Хейдер сыграет Ричи Тозиера, нашедшего свое призвание в диджействе.
Как уже сообщалось ранее, Честейн перевоплотится в повзрослевшую Беверли Марш, единственную девушку в «Клубе неудачников», которая страдает в браке с мужем-тираном.
Спустя 28 лет старые друзья детства вернутся в родной город, чтобы окончательно расправиться с демоническим клоуном Пеннивайзом (Билл Скарсгард).
Андреас Мускетти приступит к экранизации второй части культового романа Стивена Спилберга в июле. Премьера «Оно 2» состоится 7 сентября 2019 года.