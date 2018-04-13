Джеймс МакЭвой и Билл Хейдер сразятся со злом в «Оно 2»

Если переговоры пройдут успешно, то МакЭвой достанется роль взрослого Билла Денбро, основателя «Клуба неудачников», превратившегося в успешного писателя. Билл Хейдер сыграет Ричи Тозиера, нашедшего свое призвание в диджействе.

Как уже сообщалось ранее, Честейн перевоплотится в повзрослевшую Беверли Марш, единственную девушку в «Клубе неудачников», которая страдает в браке с мужем-тираном.

Спустя 28 лет старые друзья детства вернутся в родной город, чтобы окончательно расправиться с демоническим клоуном Пеннивайзом ( Билл Скарсгард ).