Выходные в Нижнем Новгороде: со старой девой, богатым козлом и свободным комодом

13 апреля, пятница

Круглый стол «Время перестройки / Перестройка времени»

Философы и историки встретятся, чтобы обсудить вопросы наследия перестроечного времени, результаты постсоветских реформ и как это влияет на нашу современность. Круглый стол будет включать три панели: «Перестройка: от безвременья к современности», «Переосмысляя прошлое, конструируя будущее: перестройка в поисках идентичности», «Художественные практики. Кино/театр перестройки». (16+)

Где: Арсенал, Кремль, корпус 6, Лекторий. Во сколько: с 13:00 до 17:00. Цена: вход свободный.

Спектакль «Три желания антиквара или дурь богатого козла»

Это комедия о том, как успешный бизнесмен, посвятивший всю жизнь собирательству пыльного антиквариата, вдруг оказывается лицом к лицу с неминуемой смертью. Вадим Андреев очень достоверно и ювелирно воплотил образ Виктора Сергеевича, завзятого холостяка и эгоиста, который перед лицом близкого конца пересматривает взгляды на жизнь и систему ценностей, которой неотступно следовал долгие годы. А поддерживает его в этом старый друг, сосед и советчик Мишаня: Алексею Булдакову удалось создать образ неунывающего балагура и оптимиста, который за словом в карман не лезет, ведь у него в запасе миллион веселых историй на все случаи жизни. (16+)

Где: ДК ГАЗ, ул. Героя Смирнова, д.12. Во сколько: 19:00.

Цена: 275–1375 руб. со скидкой.

Лекция «Вакцины или Что мы можем реально сделать для защиты от инфекций»

Вакцины — это одновременно и пугало, и приманка. Врачи так настоятельно рекомендуют их, а «антивакцинаторы» пугают чудовищными последствиями. Так что же такое есть — это изобретение Дженера, и что вакцины делают с нашим организмом? Василий Кропотов, кандидат биологических наук, доцент кафедры Микробиологии и иммунологии ПИМУ, расскажет о старом и новом в вакцинации, о том, на какие хитрости приходится идти их изобретателям, чтобы обойти защиту вируса или бактерии, а также постарается рассмотреть современные тенденции в вакцинопрофилактике и параллельно — её альтернативы: противовирусные и противобактериальные препараты. (12+)

Цена: вход свободный, необходима заявка на участие.

14 апреля, суббота

Фильм «Мозг. Вторая Вселенная»

Что такое человеческий мозг? Орган центральной нервной системы, суперкомпьютер или хозяин, управляющий жизнью человека? Герои картины — как молодые ученые, так и известные профессора, а также люди, которые попадают в поле их зрения — дают разные ответы, распутывая сложнейшие механизмы того, как функционирует наш мозг. Для этого научно-популярного фильма было организовано и проведено около десятка экспериментов: например, авторы учились управлять устройствами силой мысли, проверяли на себе действие гипноза и выращивали африканских жуков, пытаясь сделать из них биологических роботов. (12+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, д.11. Во сколько: 13:00.

Цена: 120–200 руб.

Вечер вокальной и фортепианной музыки

В рамках программы «Учитель-Ученик» прозвучат сочинения Бетховена, Дебюсси, Мендельсона, Щопена, Шумана, Рахманинова, Ляпунова и других великих композиторов, которые исполнят лауреаты международных конкурсов — доцент Елена Щербинина (сопрано) и профессор Галина Благовидова (фортепиано) в сопровождении своих студентов. (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, д.40; малый зал. Во сколько: 19:00.

Цена: вход свободный.

Спектакль «Старая дева»

Александра Михайлова, Лирическая комедия, трогательная и сентиментальная, в которой герой случайно попадает в квартиру, где проживают две женщины: престарелая, прикованная к постели и готовящаяся к смерти мать и её дочь — «старая дева», давно потерявшая надежду устроить личную жизнь. Но случайное знакомство переворачивает не только прежнее существование двух дам, но и жизнь старого холостяка, баловня женских сердец. Блестящая игра Инны Чуриковой Екатерины Васильевой , Ларисы Саванковой заставляет зрителей смеяться, грустить и верить необузданной фантазии Надежды Птушкиной — автора пьесы «Пока она умирала», по которой поставлен этот спектакль. (16+)

Где: ТЮЗ, ул. Горького, д.145. Во сколько: 19:00.

Цена: 2600–4000 руб.

«Светлая седмица» в Казачьем конном клубе

Очень позитивное и зрелищное мероприятие для всей семьи, которое позволит погрузиться в атмосферу казачества, пройдёт в Сормовском районе. Вы увидите показательные выступления по казачьей джигитовке и рубке шашкой, полюбуетесь искусством фланкировки — виртуозным владением шашкой и шестами, а также сможете сами постичь некоторые тонкости этого мастерства во время мастер-классов. (6+)

Где: Нижегородское Ландо, ул. Бутырская, 40а; Манеж. Во сколько: 11:00.

Цена: вход свободный, необходима запись.

15 апреля, воскресенье

Спектакль «В некотором царстве, в некотором государстве…»

Для детей и их родителей — будут интересен спектакль с элементами полнокупольного шоу по мотивам русских народных сказок. В спектакле заняты как юные, так и взрослые актёры.

Жили-были Царь с Царицей. И была у них дочь — красавица и умница. Царь в годах уже — на пенсию собирается, а передать-то царство некому… Что делать? Найти жениха Царевне, да самого лучшего, ведь приданое нешуточное — целое царство! Какие испытания предстоит пройти претендентам на руку и сердце красавицы? И найдётся ли тот единственный — самый достойный? (6+)

Где: Нижегородский планетарий им. Гречко, ул. Революционная, д.20; Во сколько: 15:30.

Цена: 300 руб.

Концерт вокальной музыки «То было раннею весною»

В эти весенние дни, когда все вокруг наполнено ожиданием чего-то нового, встреча с романсом как никогда кстати. Услышишь порой романс, и охватит душу нежность и светлая грусть… Если вы хотите душевно отдохнуть и послушать замечательные романсы Петра Ильича Чайковского , непременно приходите на открытый концерт вокальной музыки. (6+)

Где: Библиотека ЦДПИ, пр. Кирова, д.6. Во сколько: 15:00.

Цена: вход свободный.

Фримаркет «Свободу комоду!»

Разбираем свои закрома — и отправляемся на фримаркет! Фримаркет — это место, где щедро делятся друг с другом всем принесённым или просто оставляют в дар то, чем хотят порадовать других людей! Фримаркет — это возможность обновить свой гардероб, совсем даром! Вы можетевыбрать все, что Вам понравилось, даже не принося ничего взамен! Фримаркет — это пошаговое уничтожение в себе барахольщика и скупердяя, это бесценная возможность воскресить утраченную способность делиться. А ещё — это забота о природе и окружающем мире. Подробности здесь. (6+)

Где: SKLADclub, ул. Почаинская, дом 17, литер «И». Во сколько: 14:00–17:00, (сбор вещей с 12:00).

Цена: бесплатно.

Впервые в Нижнем Новгороде состоится грандиозный фестиваль для школьников и их родителей «SCHOOL FEST» Дата проведения: 21–22 апреля 2018 с 10.00 до 18.00 Место проведения: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4, Технопарк «Анкудиновка» SCHOOL FEST — это самое яркое и значимое событие для школьников Нижнего Новгорода и области и их родителей. В программе фестиваля «SCHOOL FEST»:— актуальные и интересные темы лекториев для детей и родителей;— мастер-классовы, интерактивные и игровые зоны;— олимпиада для старшеклассников на дополнительные баллы к ЕГЭ;— специальный показ лучших роликов фестивалей «Ночь пожирателей рекламы» и «Каннские львы»;— виртуальный планетарий;— ярмарка товаров и услуг для школьников и их родителей;— новые коллекции школьной формы от ведущих российских производителей;— конкурсы и подарки. Стоимость входного билета на фестиваль «SCHOOL FEST»: 300 рублей за один день, 500 рублей за оба дня фестиваля.