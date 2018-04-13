Жительница Ижевска поборется за звание «Королевы леса»

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска Июлия Конюхова претендует на звание «Королевы леса». Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, сотрудница Минприроды Удмуртской Республики вошла в число 30 финалисток.

Организаторы конкурса отмечают, что в состязании участвуют девушки в возрасте от 21 до 30 лет, работающие в лесной отрасли, представительницы предприятий, производящих и поставляющих лесозаготовительную и деревообрабатывающую технику, и студентки профильных образовательных организаций. Всего было подано около 300 заявок.

На корону «Королевы леса 2018» помимо Июлии Конюховой будут претендовать представительницы Архангельской области, Алтайского и Хабаровского края, Карелии, Коми, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Вологды, Тулы, Саратова, Костромы, Кирова и Омска.

Финал конкурса состоится 13 апреля в 18:00 на сцене театра драмы имени Ломоносова в Архангельске. Будет определено 12 участниц суперфинала, который состоится в августе в рамках чемпионата «Лесоруб 21 века». Именно тогда и станет известно имя «Королевы леса». (null)

(null)