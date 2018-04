Пишем «Тотальный диктант», грустим под «Сплин», сражаемся со «Спартаком» и еще 16 идей для выходных

Сегодня пятница, а значит, пора распланировать выходные! Синоптики обещают нам то снег, то солнце, то ветер — в общем, никакой определенности. На теплую весну на Урале рассчитывать не стоит, так давайте хотя бы придумаем, как развлечься в ближайшие дни — и вечер пятницы тоже считается!

На этой неделе в выходные нас ждут концерты «Сплинов», Дельфина , «Алисы», «Наива» — в общем, отличный набор для рокеров и тех, кто любит погрустить под глубокие русские тексты. Можно будет проверить, как хорошо вы знаете русский язык, на «Тотальном диктанте», погулять по новым выставкам в музеях города, узнать, кто станет новой мисс Россия, и посмотреть нашумевший фильм Данилы Козловского . Кроме того, официально и торжественно откроют «Екатеринбург Арену», на которой «Урал» сыграет со «Спартаком» . И это еще не все!

Обо всем подробнее рассказываем в нашем обзоре.

Пятница, 13 апреля Концерт / Дельфин

Дельфин не нуждается в представлениях, эпитетах и уточнениях жанра. Не обращая особого внимания на звания, награды, ротации и прочую мишуру, он уверенно идет своей дорогой, выстланной из глубоких слов, гитарных риффов и семплов, обнажая душу и получая в ответ безграничную любовь тысяч поклонников. На концерте в Екатеринбурге 13 апреля Дельфин представит обновленный трек-лист, в который войдут все любимые хиты поклонников и новые песни, некоторые будут исполнены впервые.

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 13 апреля в 20:00 Сколько стоит: от 1400 рублей Возраст: 16+

Кино / «Отцы и дети. Испытание»

В кинотеатре «Колизей» покажут документальный фильм, полный драматизма и неожиданных поворотов. В центре сюжета — два друга-мотопутешественника, решившие взять с собой отцов в опасную экспедицию по Монголии. Из этого вышло настоящее испытание. На открытый показ приедет автор фильма, путешественник, член Русского географического общества и основатель движения «Сел и поехал» Павел Кобяк.

Где: кинотеатр «Колизей» (пр. Ленина, 43) Когда: 13 апреля в 20:00 Сколько стоит: 300 рублей Возраст: 18+

Концерт / «Алиса»

Группе «Алиса» в этом году исполняется 35 лет! Это честный, мощный, жесткий русский рок, который был саундтреком ко многим событиям в истории нашей страны. На концерте в Екатеринбурге фанаты услышат вечные хиты Кинчева.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 13 апреля в 19:00 Сколько стоит: от 1500 рублей Возраст: 16+

Концерт / «Наив»

13 апреля легендарные российские панк-рокеры «Наив» представят екатеринбургским поклонникам новый альбом. Презентация пройдет в Доме печати. В год своего тридцатилетия группа всерьез намерена снова поразить слушателей. Они записали уже десятую по счету пластинку. Этот альбом может стать последним в дискографии группы: «Наив» собирается выпускать в будущем только хит-синглы.

Где: Дом печати (пр. Ленина, 49) Когда: 13 апреля в 20:00 Сколько стоит: от 1000 рублей Возраст: 16+

Концерт / Quentin Moore

Впервые в России выступит популярный в США и Европе молодой талантливый мультиинструменталист, певец и композитор Квентин Мур. Он родился и живет в Техасе, невероятно искренен и смел в своем творчестве — в этом секрет эффекта, который производит на публику каждое его появление на сцене. Музыка Квентина очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам.

Где: EverJazz (ул. Тургенева, 22) Когда: 13 апреля в 22:00 Сколько стоит: от 1500 рублей Возраст: 16+

Кино / «Тренер»

В Екатеринбурге пройдет предпремьерный показ нашумевшего фильма «Тренер». Это первая режиссерская работа Данилы Козловского. По сюжету футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки он покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Где: «Киномакс 3D-Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) Когда: 13 апреля в 20:40Сколько стоит: 350 рублейВозраст: 6+

Суббота, 14 апреля Концерт / «Сплин»

«Сплин» — один из самых важных музыкальных коллективов страны уже лет двадцать. Стихи и голос Александра Васильева знакомы каждому. Это меланхолия с гитарой на кухне и романтика теплых летних ночей. Откуда-то Саша Васильев знает все, что у вас внутри. Для весеннего уральского концерта «Сплин» подготовил программу The best, в которую вошли лучшие песни из разных альбомов и те, что давно не звучали на концертах, но широко известны и любимы публикой.

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 14 апреля в 20:00 Сколько стоит: 2700–4000 рублей Возраст: 16+

Выставка / «Космос наш!»

С 12 апреля в Екатеринбургском музее изобразительных искусств работает выставка «Космос наш!». Среди экспонатов — фарфор и художественный лак, златоустовская гравюра на стали и художественное литье из чугуна, предметы камнерезного и ювелирного искусства и, конечно, картины в разных жанрах. Кроме того, у зрителей будет возможность увидеть коллекцию, разработанную екатеринбургским дизайнером Натальей Брянцевой совместно с художником Протеем Теменом, и работы российского дизайнера Людмилы Норсоян, посвященные космосу и разработкам в сфере внедрения космических технологий в инновационный трикотаж. Первую экскурсию по выставке проведет куратор, заведующая отделом художественного металла Урала Ксения Гилева.

Где: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) Когда: 14 апреля в 15:00 Сколько стоит: 100–250 рублей Возраст: 0+

Концерт / I am waiting for you last summer

Экспериментальность и непредсказуемость сделали группу с длинным названием I am waiting for you last summer лидером локальной независимой сцены и перспективной командой в странах Азии. В их живых выступлениях каждый находит что-то свое: от полета в фантазийные миры до безудержного желания танцевать. Устоять на месте будет сложно, обещают организаторы.

Где: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6) Когда: 14 апреля в 19:00 Сколько стоит: 800–1000 рублей Возраст: 18+

Акция / «Тотальный диктант»

В Екатеринбурге напишут «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность можно будет на одной из 26 площадок — в школах, библиотеках, вузах, редакциях СМИ. Диктант можно будет написать в небоскребе, банке и даже в филармонии. На некоторых площадках диктовать текст будут известные екатеринбуржцы — теле— и радиоведущие, журналисты, драматурги. Полный список площадок — здесь.

Где: разные площадки города Когда: 14 апреля в 13:00 Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация Возраст: 0+

Спектакль / «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

В Екатеринбурге покажут спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на большом экране. Его можно будет посмотреть на английском языке с русскими субтитрами. Это интеллектуальная комедия Тома Стоппарда , спектакль по которой поставили на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа. Главные герои этой уморительно смешной пьесы — два второстепенных персонажа «Гамлета» Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг нее разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 14 апреля в 14:30Сколько стоит: 450 рублейВозраст: 16+

Выставка / Фабрика «Арт-позитив»

В Екатеринбурге открылась фабрика «Арт-позитив», которая объединила на одной площадке музей советского быта «Сделано в СССР» и Антимузей компьютеров. На новом месте попробовали воссоздать советскую лабораторию, где все желающие смогут проверить на прочность бетон, из которого строили екатеринбургскую телебашню. Кроме того, можно будет отправиться в путешествие по советскому прошлому, посетив комнату бабушки, советскую чебуречную, взглянуть на то, как развивались компьютерные технологии во всем мире, и поиграть как в самые известные, так и в необычные и уникальные компьютерные игры.

Где: фабрика «Арт-позитив» (ул. Чебышева, 4) Когда: 14 апреля с 14:00 до 20:00, в остальные дни — по записи Сколько стоит: 100–400 рублейВозраст: 6+

Конкурс / «Мисс Россия»

В этот четверг выберут мисс Россия — 2018. Красотка из Екатеринбурга Полина Попова передаст кому-то свою корону. Мы будем болеть за двух участниц из топ-50. Это мисс Екатеринбург — 2017 Анастасия Каунова (она представляет собственно Екатеринбург) и Полина Костюк (она представляет Свердловскую область). За конкурсом будем следить на E1.RU в режиме онлайн — присоединяйтесь, вместе узнаем, сможем ли мы второй год подряд удержать статус города, в котором живет самая красивая девушка страны.

Где: прямая трансляция на E1.RU Когда: 14 апреля в 23:00 Сколько стоит: бесплатно Возраст: 18+

Воскресенье, 15 апреля Концерт / Alai Oli Екатеринбурженка Оля Маркес со своей группой Alai Oli представит в родном городе новый альбом Alice. Вот как его описывают сами музыканты: «Город не принимает Алису. Но весной ей станет немного легче, ведь все эти песни о ней. Музыка будет вести ее по Невскому в старых наушниках и потертых кедах, под солнцем, которое еще не греет, и под дождем, который никогда не закончится. Алиса знает все дворы и фасады. Но декорации снаружи не имеют значения. Главное всегда звучит изнутри. Она живет в предвкушении той самой встречи, которая изменит ее жизнь. Она заранее знает, что будет чувствовать. Но пока не знает ни имени, ни лица, ни обстоятельств».

Где: Дом печати (пр. Ленина, 49) Когда: 15 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1500 рублей Возраст: 16+

На обновленном Центральном стадионе пройдет второй матч. На этот раз «Урал» сыграет с одним из лидеров турнирной таблицы текущего чемпионата России по футболу — московским «Спартаком». На этом матче ждут аншлаг — в общей сложности на трибунах соберутся более 30 тысяч человек. Перед этим поединком состоится торжественное открытие «Екатеринбург Арены».

Где: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5) Когда: 15 апреля в 16:00 Сколько стоит: 100–5000 рублей Возраст: 0+

Акция / «Культурный минимум»

15 апреля впервые в Екатеринбурге пройдет всероссийская акция «Культурный минимум», приуроченная к Международному дню культуры. Суть ее в том, что молодежь приглашает своих близких и родных в этот день вместе посетить культурные мероприятия. Екатеринбуржцам свободный вход предоставят крупнейшие библиотеки и музеи. Полную программу бесплатных мероприятий можно найти в официальной группе акции «ВКонтакте».

Где: в библиотеках и музеях города Когда: 15 апреля Сколько стоит: бесплатно Возраст: 0+

Мастер-класс / Каллиграфический перформанс Петера Коцака

В рамках выставки современной китайской каллиграфии «Рожденные дуновением духа» состоится мастер-класс известного художника, каллиграфа Петера Коцака (Словакия). Его работы выставляются по всему миру. Он расскажет и покажет участникам мастер-класса, как он выписывает все эти невообразимые узоры иероглифов, поделится несколькими секретами и даст попробовать самим екатеринбуржцам почувствовать себя мастерами каллиграфии.

Где: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) Когда: 14 и 15 апреля в 15:00 Сколько стоит: 100–250 рублей Возраст: 0+

Фестиваль / History Fest

15 апреля в Музее истории Екатеринбурга пройдет третий ежегодный фестиваль культурно-исторических практик — History Fest. В этот раз он носит название «У-Лица города Е» и посвящен теме улиц. Лекции на фестивале прочитают: Владимир Шахрин («Чайф»), Дмитрий Карасюк (архивариус уральского рока), Константин Рахманов (фестиваль «Стенограффия»), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга) и другие эксперты.

Где: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) Когда: 15 апреля с 12:00 до 19:00, программа — здесь Сколько стоит: 60–200 рублей Возраст: 12+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша» и в графике гастролей на апрель.