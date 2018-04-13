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Американский McDonald’s взял на работу сотрудника с гепатитом А
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Американский McDonald’s взял на работу сотрудника с гепатитом А 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
В американском штате Кентуки один из сотрудников MacDonald's мог заразить посетителей гепатитом А. Каким образом работника с подобным диагнозом взяли на работу, непонятно. Полиция проводит расследование. Об этом сообщила газета New York Post.
Медики рекомендовали откликнуться всех посетителей общепита, которые там обедали, а после почувствовали себя плохо. У них может наблюдаться лихорадка, усталость, тошнота и боль в суставах. Врачи отметили, что инкубационный период гепатита А составляет примерно шесть недель.
Клиенты, которые ели в этом ресторане 23 марта, должны следить за своим самочувствием примерно с 7 по 12 мая  — представители департамента здравоохранения Madison County.
Гепатит А передается фекально-оральным путем. «Желтуха» попадает в человеческий организм через рот (с водой или едой), а также при контакте с грязными руками и предметами.
Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Макдоналдс» на 550 тысяч рублей за нарушение торговли продукцией через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс». У компании не было декларации соответствия и специальной маркировки на упаковках. Известный бренд ресторанов опротестовывал решение, однако арбитражный суд Москвы отклонил иск.
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