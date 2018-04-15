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Авторадио отпраздновало 25-летие грандиозным концертом
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Авторадио отпраздновало 25-летие грандиозным концертом 

Авторадио 1 час назад
Фото: Суть Событий
Накануне в московский Крокус Сити Холл поздравить радиостанцию с юбилеем пришли главные звезды российской музыкальной сцены — Дима Билан, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, группа «Чайф», Юрий Антонов, Лариса Долина, Игорь Николаев и многие другие артисты. Немало знаменитостей было и в зрительном зале. Поздравить Авторадио приехали известные актеры, телеведущие, политики и спортсмены.
За неделю до концерта в эфире «Авторадио» прошел девятичасовой радиомарафон. Целое созвездие талантливых музыкантов подарило слушателям станции свои поздравления и хиты. Ради такого события Лариса Долина, Валерия и Денис Майданов даже впервые согласились спеть хором, исполнив в студии гимн «Авторадио».
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