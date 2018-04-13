«Медгард» подготовил оздоровительные «горящие туры»

Весна — это не только пора расцвета и любви, но и самое время подготовить здоровье к чудесному, полному впечатлений лету. Ну, а «Медгард», в свою очередь, подготовил для жителей губернии оздоровительные «горящие туры».

Для тех, кто вздумал мамой стать

Сразу несколько спецпредложений будущим мамам от самарского «Медгарда»:

скидка 15% на всю лабораторную диагностику;

скидка 10% на комплексное медицинское обслуживание в течение первого года жизни малышам, родившимся в «Медгарде»;

бесплатный курс аквааэробики всем владельцам абонемента «Материнство» (ведение беременности) и по сниженной цене для остальных. Занятия проводит акушер-гинеколог Татьяна Михеева в новом лечебно-реабилитационном центре «Медгард» на 6-й просеке, 54;

еженедельная бесплатная «Школа будущей мамы» для всех желающих. Лекции читают акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи самарской клиники;

скидка 25% на неинвазивный пренатальный тест Prenetix для подтверждения генетического здоровья будущего малыша. Кровь для этого исследования можно сдать в любом «Медгарде», в Самаре и Тольятти.

На красоту и младость ваших ножек выступая…

Еще одно важное мероприятие подготовки к пляжному сезону и коротким юбкам — привести в порядок ножки. Врачи-флебологи самарского «Медгарда» сделают УЗИ вен, проконсультируют, а если потребуется, то и полечат варикоз с очень приятной скидкой — 20-25%.

Здоровеньки будете!

К услугам пациентов лечебно-реабилитационного центра «Медгард» на 6-й просеке лечебная физкультура, которую проводит автор методики, известный реабилитолог Сергей Котов

Женская половина

Тольяттинский «Медгард» проводит акцию «Женская половина». И, конечно же, комплекс услуг, включенных в программу (осмотр и консультация гинеколога, лабораторные исследования, УЗИ, кольпоскопия и результирующий прием врача), стоит вполовину дешевле, чем обычно.

Подробности по телефону: 8 (846) 260-76-76 Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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