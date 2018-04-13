Около 1000 гостей собрал культурно-образовательный кинопроект в детском центре «Орленок»

В этом году кинофестиваль вот уже в четвертый раз проводится во Всероссийском детском центре «Орленок». Он проходит под девизом «Доброе кино!». Основная задача — приобщение подрастающего поколения к духовному наследию, возрождение детского, юношеского и семейного кинематографа.

В программу фестиваля вошли картины — участники и лауреаты Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный Ангел».

Важным кинособытием станет просмотр социально-спортивной драмы «Коробка» Эдуарда Бордукова , ставшая «Открытием года» на премии «Ника», знакомство с документальной лентой «Бриллианты для моих муравьёв» и её режиссёром Кариной Виленкиной. Эта картина является призёром многочисленных международных наград и кинопремий в области кино и телевидения.

Фестиваль стартовал в «Орленке» 12 апреля. В нем принимают участие более 850 девчонок и мальчишек из России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Мероприятие завершится 15 апреля.

— Это фестиваль доброго и высокохудожественного кино, которое помогает ребятам повысить свой духовный и культурный уровень, определить нравственные и моральные границы, а это — краеугольный камень всего современного общества», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус

В рамках кинопроекта также работает анимационная студия и студия игрового кино. Юные мультипликаторы представят свои работы опытному жюри. Лучшие будут награждены грамотами, сертификатами и ценными призами Фонда социально-культурных инициатив.