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Около 1000 гостей собрал культурно-образовательный кинопроект в детском центре «Орленок»
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Около 1000 гостей собрал культурно-образовательный кинопроект в детском центре «Орленок» 

Новая Кубань 25 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. Кинопроект «Свет Лучезарного Ангела» является продолжением Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». Его организует Фонд социально-культурных инициатив под патронатом президента Фонда Светланы Медведевой, при духовном попечительстве Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
В этом году кинофестиваль вот уже в четвертый раз проводится во Всероссийском детском центре «Орленок». Он проходит под девизом «Доброе кино!». Основная задача — приобщение подрастающего поколения к духовному наследию, возрождение детского, юношеского и семейного кинематографа.
В программу фестиваля вошли картины — участники и лауреаты Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный Ангел».
Важным кинособытием станет просмотр социально-спортивной драмы «Коробка» Эдуарда Бордукова, ставшая «Открытием года» на премии «Ника», знакомство с документальной лентой «Бриллианты для моих муравьёв» и её режиссёром Кариной Виленкиной. Эта картина является призёром многочисленных международных наград и кинопремий в области кино и телевидения.
Фестиваль стартовал в «Орленке» 12 апреля. В нем принимают участие более 850 девчонок и мальчишек из России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Мероприятие завершится 15 апреля.
— Это фестиваль доброго и высокохудожественного кино, которое помогает ребятам повысить свой духовный и культурный уровень, определить нравственные и моральные границы, а это — краеугольный камень всего современного общества», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.
В рамках кинопроекта также работает анимационная студия и студия игрового кино. Юные мультипликаторы представят свои работы опытному жюри. Лучшие будут награждены грамотами, сертификатами и ценными призами Фонда социально-культурных инициатив.
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