В Лабытнанги у ребенка началась эпилепсия после прививки АКДС. История маленькой Насти

История трехлетнего Саши Тамбура из Салехарда, у которого проявилась эпилепсия после вакцинации от трех опасных инфекций — коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), после публикации в «Красном Севере» вызвала резонанс. В Лабытнанги нашелся похожий случай, но там, в отличие от Сашиного, взаимосвязь прививки и болезни подтверждена медицинским заключением.

У Марины Степаненко трое детей. Старшему сыну мама разрешала ставить все прививки, какие положено — до тех пор, пока девять лет назад не родилась Настя и с ней не случилась беда.

— Когда дочке было три месяца, не получилось поставить АКДС, педиатр дала медотвод после ОРЗ. Поставили в пять месяцев, — рассказала Марина Степаненко. — После вакцинации прямо в прививочном кабинете Настя перестала держать головку. Мне сказали, что «такое бывает, это нормально».

Через два дня у Насти случился первый эпилептический приступ. На скорой помощи нас госпитализировали. В отделении не спешили ставить диагноз, хотя я насчитывала до ста приступов в сутки. Для купирования спазмов применили сильный препарат «Реланиум». С его передозировкой дочка попала в реанимацию, после чего нас перевели в Салехардскую окружную больницу. Но диагноз так и не могли поставить. Не определили болезнь и врачи Тюменской областной больнице. По анализам все хорошо, на энцефалограмме вспышек не наблюдалось. Но приступы были просто жуть: у нее останавливалось дыхание, это очень страшно.

В одно утро на обходе доктор сказал, что не может поставить диагноз, поскольку на ЭГ все хорошо. Через 20 минут у дочки случился приступ, я залетела в ординаторскую, положила ребенка перед врачом и попросила привести в чувство. Только тогда установили болезнь.

Были ли у Насти проблемы по линии неврологии до прививки? Нет, до 5 месяцев она развивалась по нормам, невролог дала «добро». Уже заболев, Настя все равно продолжала развиваться: научилась ползать, ходить вдоль стенки, сидеть. Только когда в год выписали препарат «Депакин», от которого приступы стали значительно реже, развитие остановилось…

Назначили этот препарат в Москве, куда мы поехали после Тюмени. В столице же выяснили, что генетика родителей не отягощена. Зато в выписке из Московской детской городской клинической больницы №9 зафиксировано, что эпилепсия — последствие прививки.

Со всеми документами я попала на прием к Павлу Астахову , тогда — уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ. Он подтвердил, что доказательства реальны. Но предложил решить, что мне важнее: все силы бросить на лечение ребенка либо искать виноватых и тратить деньги на судебные издержки. По его словам, максимум, чего мы могли добиться, это компенсации в 100 тысяч рублей за моральный ущерб. А за границей это было бы пожизненное гособеспечение… Я, конечно, выбрала лечение.

Болезнь для Насти не прошла бесследно. Лишь год назад девочка начала частично понимать разговорную речь. В школу не ходит, на домашнем обучении

Мы побывали в Китае, Челябинске, Екатеринбурге. В Израиль направляли запрос, нас даже пригласили на операцию. Но после обследования врачи решили, что наш случай — неоперабельный…

Последние четыре года Настя живет без приступов. Сложно сказать, помогли препараты или она просто переросла эпилепсию, такое, по словам врачей, бывает. Но болезнь не прошла бесследно. Лишь год назад дочь начала частично понимать разговорную речь. Сама говорит только элементарные «мама», «папа», «баба», «дай», «на». В школу не ходит, на домашнем обучении.

Прививок я теперь опасаюсь. Старшему сыну переставила ставить, младшей дочери, ей 8 месяцев, в роддоме дала согласие только на БЦЖ, против туберкулеза. Решила, пока ей не исполнится пять лет — в это время мозг активно развивается, буду писать отказ. Потом поставлю только самые важные.

КОММЕНТАРИИ

Врачи предпочитают французскую вакцину

У Саши Тамбура судороги возникли через два часа после вакцинации АКДС. Куда его только не возили за три года, но лишь в Испании согласились оперировать за 2,5 миллиона рублей. Родители собирают деньги. А что врачи?

Лечащий эпилептолог наотрез отказалась разговаривать с корреспондентом «Красного Севера». Сослалась на медицинскую тайну, несмотря на то, что история уже опубликована с разрешения родителей Саши.

— Данными о связи диагноза и прививки не располагаю. Дальнейшую тактику лечения буду обсуждать только с мамой, — отрезала врач.

Татьяна, мама мальчика, считает, что тактики никакой нет, доктор сама констатировала на одном из приемов, что «остается только наблюдать».

Обсудить ситуацию согласилась Галина Щерица, заместитель заведующей детской поликлиники Салехарда. Ее комментарии осторожны. Так, по словам врача, при АКДС негативные реакции случаются, и не только на российские препараты, но и на импортные. Врачи отдают предпочтение французскому «Пентаксиму», и только потому, что он действует сразу от пяти зараз — стандартных коклюша, дифтерии и столбняка, плюс от полиомиелита и гемофильной инфекции.

Винить медсестру за нарушение техники безопасности при постановке прививки Галина Щерица предостерегла. Как и условия хранения вакцин, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в кабинете строго контролируется.

— В аннотациях к прививке АКДС не прописано, что эпилепсия может быть побочным эффектом, — отметила она. — Среди противопоказаний: прогрессирующие заболевания нервной системы, судороги. Если предыдущая прививка АКДС дала температуру свыше 40 градусов, отек больше восьми сантиметров, пронзительный крик на вакцинацию, такие реакции мы фиксируем документально. И позже ставим ослабленную вакцину без коклюшного компонента, именно он тяжелее переносится. Но такие реакции бывают редко, за последнее время всего дважды.

Куда жаловаться и что это дает

Ирина Гриценко , медицинский юрист, эксперт Московской некоммерческой организации «Центр урегулирования конфликтов в медицине»:

— К нам поступают обращения со всей страны, но по поводу поствакцинальных последствий немного — три-четыре в год. Гораздо чаще мамы просто не могут доказать, что негативные последствия — результат прививки.

Проблема умалчивания побочных явлений вакцинации — одна из самых острых. Но, я считаю, что такие случаи должны подлежать огласке. Родители вправе знать все риски.

Если после вакцинации появились побочные эффекты, рекомендую обратиться в региональный департамент здравоохранения, курирующий медучреждение, а также в Росздравнадзор — для проверки партии прививок. Важно, чтобы эти организации обозначили свою позицию.

Возможности современной экспертизы позволяют четко определить причину последствий: прививка или собственная болезнь ребенка. Если признают факт негативного влияния вакцины, то ребенок пойдет на инвалидность, получит препараты и реабилитацию бесплатно.

НЮАНСЫ

Для экспертизы лечения нет срока давности

Жалоб на вакцинацию или осложнения после нее в страховые медицинские организации за прошедший год не поступало.

Об этом «Красному Северу» сообщили в территориальном фонде ОМС. И подчеркнули: если у пациента возникли осложнения или сомнения в правильности медицинских назначений — это повод обратиться в свою страховую медицинскую организацию или ТФОМС.

— Наши эксперты — независимая сторона, они объективно проанализируют действия медицинского персонала, разъяснят пациентам их права, подскажут, как действовать, — рассказала Анна Большакова , начальник отдела организации ОМС ТФОМС ЯНАО.

Для жалоб на качество лечения, заострила внимание собеседница, нет срока давности. Экспертизу проведут в любом случае.

— Другой вопрос, что, чем больше времени прошло после лечения, тем сложнее собирать данные для анализа. Поэтому тянуть с обращением не стоит, — отмечает Анна Большакова. — Телефон страхового представителя должен быть в записной книжке каждого ямальца: 8-800-100-89-03, это единый номер контакт-центра помощи застрахованным.