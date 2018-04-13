Из-за чего ссорятся BTS?

Со стороны может показаться, что BTS настолько привязаны друг к другу, что ссоры среди участников группы невозможны априори. Однако в эпизоде «Burn» парни решили показать поклонникам свою закулисную жизнь. Что же на самом деле скрывается за магией музыки?

За ней прячутся размолвки, недопонимания и ссоры. Взять, например, эпизод, когда команда собирается в тур по Южной Америке и ведет горячую дискуссию в гримерке.

Напряжение нарастает, когда Ви решает дать какой-то совет Джину. Несмотря на конструктивность критики музыканта, вокалисту не нравятся подобные комментарии со стороны Ким ТэХёна. Споры о личном переходят и в обсуждения происходящего на сцене.

Пока Ви и Джин обсуждают ошибки, совершенные во время последних выступлений, остальная группа наблюдает за парнями в недоумении. В какой-то момент RM наконец-то решает высказаться: «Давайте не будем вести себя как любители», — говорит лидер. Он отлично понимает: стресс, давление со стороны публики и желание сделать все на оказывают не самое положительное влияние на музыкантов. «Наши фанаты выстроились в очередь и ждут нашего концерта уже несколько дней», — продолжает он. В одном из эпизодов в качестве «голоса разума» выступает ШУГА. «Это нормально, что мы ссоримся», — говорит рэпер. — «Главное — как мы справляемся с этим по мере того, как идет время…»

Нам кажется, что парни отлично справляются с напряжением, стрессами и конфликтами. Избежать ссор невозможно: ведь именно они дают толчок к развитию. Но похоже, обладают магической способностью найти золотую середину и выпустить пар, не разругавшись в пух и прах!