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Антисанитария в одном из кафе Прикамья угрожала жизням посетителей
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Антисанитария в одном из кафе Прикамья угрожала жизням посетителей 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Судебные приставы закрыли кафе в Пермском крае, работа которого угрожала жизни и здоровью посетителей.
«58-летний житель Чусового открыл в торговом павильоне небольшое кафе, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Внеплановая проверка Роспотребнадзора установила, что на предприятии общественного питания были нарушены все санитарные номы: воду в павильон, с помощью которой готовили горячие блюда и напитки, хозяин привозил из дома в 5-литровых ёмкостях. Посуду для посетителей мыли в пластиковом тазу водой из электрического чайника, неочищенные сточные воды выливались из ведра на улицу, а само кухонное оборудование было грязным, в жирных каплях и разводах. Кроме того, продавец, по совместительству повар, работала без спецодежды и личной медицинской книжки».
По решению суда торговый павильон, где царила антисанитария, был закрыт и опечатан. Пристав-исполнитель будет проверять его на предмет незаконного возобновления деятельности.
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