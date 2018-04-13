Антисанитария в одном из кафе Прикамья угрожала жизням посетителей

Судебные приставы закрыли кафе в Пермском крае, работа которого угрожала жизни и здоровью посетителей.

«58-летний житель Чусового открыл в торговом павильоне небольшое кафе, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Внеплановая проверка Роспотребнадзора установила, что на предприятии общественного питания были нарушены все санитарные номы: воду в павильон, с помощью которой готовили горячие блюда и напитки, хозяин привозил из дома в 5-литровых ёмкостях. Посуду для посетителей мыли в пластиковом тазу водой из электрического чайника, неочищенные сточные воды выливались из ведра на улицу, а само кухонное оборудование было грязным, в жирных каплях и разводах. Кроме того, продавец, по совместительству повар, работала без спецодежды и личной медицинской книжки».

По решению суда торговый павильон, где царила антисанитария, был закрыт и опечатан. Пристав-исполнитель будет проверять его на предмет незаконного возобновления деятельности.